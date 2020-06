Deadpool ha cambiato Suicide Squad: parla David Ayer!

Le influenze sui primi adattamenti cinematografici della DC hanno dettato la strada che avrebbero poi intrapreso i film futuri. Basti pensare a Wonder Woman (Gal Gadot), Shazam (Zachary Levi) e Aquaman (Jason Momoa). Anche i film realizzati al di fuori e attorno al DCEU hanno avuto un ruolo importante, come ha confermato il regista di Suicide Squad David Ayer. Proprio lui ha dichiarato che il successo di Deadpool ha cambiato la sua versione originale di Suicide Squad, modificandone il tono in quello di una commedia.

This trailer nailed the tone and intention of the film I made. Methodical. Layered. Complex, beautiful and sad. After the BVS reviews shell shocked the leadership at the time, and the success of Deadpool – My soulful drama was beaten into a “comedy” https://t.co/vrMw8QE2iZ

— David Ayer (@DavidAyerMovies) May 30, 2020