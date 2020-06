Mission Impossible 7: a settembre ripartono le riprese

Mission: Impossible 7 è pronto a riprendere a girare dopo lo stop imposto dal coronavirus. La produzione dello show che vede protagonista Tom Cruise dovrebbe riprendere a settembre. La notizia è stata condivisa dal primo assistente alla regia Tommy Gormley al programma Today di BBC Radio 4. “Speriamo di ricominciare a settembre, speriamo di visitare tutti i paesi in cui abbiamo pianificato le riprese e cercare di farne una grande parte nel Regno Unito sul backlot e in studio”, ha detto Gormley che ha poi aggiunto: “Siamo convinti di poterlo fare”. Tale fiducia è molto incoraggiante considerando che quello della Paramount è uno dei primi film a ripartire dopo il blocco.

Esai Morales prenderà il posto di Nicholas Hoult

Di recente si è appresa la notizia del cambio di villain per Mission Impossible 7 e 8. Sarà Esai Morales a prendere il posto di Nicholas Hoult nel film che vede come protagonista, e ormai anche produttore, Tom Cruise. Il motivo di questa decisione è molto semplice ed è legato al rinvio delle riprese. Hoult ha un problema per altri impegni presi prima che scoppiasse il coronavirus. Un altro volto noto del franchise di Mission: Impossible tornerà a far parte del cast dei capitoli 7 e 8. Ci riferiamo a Vanessa Kirby, che ha interpretato Alanna Mitsopolis, alias White Widow, in Mission: Impossible – Fallout. La Kirby ha confermato la sua presenza durante un’intervista a Glamour Magazine UK.

In Mission: Impossible 7 e 8 Tom Cruise sarà affiancato da Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Nicholas Hoult e Shea Whigham. La Paramount Pictures si occuperà della co-poduzione e della distribuzione. Lo studio, di recente, ha spostato l’uscita al 18 novembre 2021, mentre l’ottavo episodio è atteso in sala per il 4 novembre 2022. Entrambi i film saranno diretti da Christopher McQuarrie.