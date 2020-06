Batwoman andrà avanti senza Kate Kane. Un recente casting call, confermato anche da THR, spiega infatti che la produzione è alla ricerca di un’attrice per il ruolo di Ryan Wilder. Quest’ultima viene descritta come una donna di circa 20 anni che si appresta a diventare Batwoman. “È simpatica, disordinata, un po ‘sciocca e indomita. Non assomiglia a Kate Kane, la donna che indossava il costume prima di lei”. E ancora: “Senza nessuno ad aiutarla, Ryan ha trascorso anni come tossicodipendente, evitando il GCPD e nascondendo il suo dolore con cattive abitudini”.

Il nuovo personaggio è inoltre: “Descritta come una ragazza che ruberebbe del latte per darlo ad un gatto del quartiere capace anche di uccidere a mani nude, Ryan è una combattente pericolosa: altamente qualificata e selvaggiamente indisciplinata. Una ragazza lesbica fuori di testa. Atletica. Cruda. Passionale. Fallibile. Non è il classico eroe americano stereotipato”.

L’addio di Ruby Rose è stato inaspettato

Il mese scorso la CW ha annunciato lo scioccante abbandono di Ruby Rose da Batwoman. Pochi dettagli sulla sua uscita sono stati rivelati ufficialmente, sebbene di recente abbia condiviso un post sui social media ringraziando il cast e la troupe della serie. Da allora, molti hanno creduto che il ruolo sarebbe stato semplicemente assegnato ad un’altra attrice. Diverse le candidature volontarie per prendere il suo posto, tra cui la star dei Brooklyn Nine-Nine Stephanie Beatriz, Jade Tailor e la WWE Sonya Deville.

In Batwoman, Kate è la cugina di Bruce Wayne, che ha seguito le sue orme dopo aver scoperto il suo segreto. La maggior parte della trama della prima stagione ha coinvolto la sua famiglia, mentre la sorella gemella Alice ha deciso di vendicarsi di Kate e del loro padre Jacob a causa della sua convinzione di averla abbandonata. Il finale di stagione si è concluso su un cliffhanger emotivo, dove Jacob ha intrapreso una guerra completa contro Batwoman e ha persino cercato di ucciderla.