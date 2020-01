Black Widow, Iron Man tornerà? Parla Robert Downey Jr.

Qualche tempo fa è arrivata una notizia che aveva dell’incredibile. Dopo il toccante addio al personaggio in Avengers: Endgame, si sosteneva che Iron Man sarebbe tornato in Black Widow, film di apertura per la Fase 4. Questo ha causato un po’ di confusione tra gli appassionati e ancora adesso, nonostante i trailer rilasciati, non c’è una ufficialità sulla questione. Tuttavia l’interprete dell’eroe Marvel ha fornito il proprio commento.

Iron Man in Black Widow? Cosa ne pensa Robert Downey Jr.?

Dopo un iniziale momento di incertezza, dalle voci è emerso che il ritorno del personaggio potrebbe non essere a tutti gli effetti. Innanzitutto non ci sarebbe nessuna resurrezione di Tony Stark, ma semplicemente di una sua apparizione in una scena ambientata nel passato. Secondariamente la sua presenza sarebbe minima, poco più di un cameo. Infine, Robert Downey Jr. non tornerà nella parte, ma sarà utilizzato del footage scartato da Captain America: Civil War.

Proprio in merito a questo ha parlato lo storico interprete di Tony Stark. In un’intervista, durante la promozione per il suo prossimo film Dolittle, Downey Jr. ha spiegato il suo punto di vista:

“Giusto. Ottimo. Cioè, sarebbe bello se mi avvisassero della cosa. Uomo avvisato, mezzo salvato. Possono fare di tutto ora. Questa potrebbe essere un’intervista deep fake, per quanto ne sappiamo“.

Voi cosa ne pensate? Sareste contenti di un’eventuale apparizione di Iron Man in Black Widow? Oppure preferite evitare di rivedere l’eroe?

Vi ricordiamo che Black Widow arriverà nelle sale italiane il prossimo 29 aprile, per la regia di Cate Shortland. Oltre al ritorno di Scarlett Johansson nei panni della protagonista, vedremo Rachel Weisz, Florence Pugh O-T Fagbenie e David Harbour nel cast principale.