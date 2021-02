È uscita la palette ispirata a Blockbuster. Il pack ricorda un VHS e all’interno contiene 12 colorazioni ispirate ai generi cinematografici.

La Palette Blockbuster

In un tempo ormai molto lontano, quando le piattaforme di streaming non esistevano ancora, Blockbuster era il posto giusto dove andare se volevi noleggiare un film. L’azienda, fondata nel 1985 in Texas, è fallita nel 2013. Ora, per la felicità dei più nostalgici, è possibile acquistare la palette occhi Blockbuster. La confezione ricorda in tutto e per tutto un vecchio VHS con il logo della società statunitense e ne riprende anche i colori (giallo e blu). Al suo interno si trovano 12 ombretti che riprendono il nome dalle categorie di film noleggiabili da Blockbuster: New Releases, Adventure, Classics, Drama, Family, Sci-Fi, Comedy, Fantasy, Cartoon, Horror, Action, e Television. Inoltre è dotata di uno specchio.

La palette è acquistabile sul sito di Hot Topic, che ha già distribuito diverse palette occhi ispirate agli anni 90 come quelle dedicate a Friends, Polly Pocket, e Clueless. Per i più affezionati resta comunque ancora possibile vedere l’unico negozio Blockbuster sopravvissuto, basta recarsi a Bend, nello stato dell’Oregon.