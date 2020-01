Bloodshot sarà rated PG-13

Il nuovo film della Sony Bloodshot, che narra le origini del personaggio appartenente a Valiant Comics, ha ottenuto ufficialmente una valutazione MPAA. Questo significa un’etichetta PG-13 per il grande schermo. Questo il motivo della scelta: “Sequenze intense di violenza, materiale e linguaggio suggestivi”. La notizia del PG-13 è stata annunciata con un poster ufficiale di Bloodshot che ComicBook.com ha svelato mercoledì mattina.

Bloodshot è diretto da Dave Wilson e scritto da Jeff Wadlow ed Eric Hersserer. Il film è interpretato da Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Sam Heughan, Toby Kebbell e Guy Pearce. Inoltre è prodotto da Neal H. Moritz, Toby Jaffe, Diniesh Shamdasani e Vin Diesel. Insieme a Dan Mintz, Louis G. Friedman, Yu Dong, Jeffrey Chan , Rita LeBlanc, Buddy Patrick e Matthew Vaughn come produttori esecutivi.

Bloodshot, dai fumetti al cinema

Ricordiamo che Bloodshot è un personaggio dei fumetti della casa editrice statunitense Valiant Entertainment. Dato l’interesse suscitato nei lettori è stata poi dedicata al personaggio una serie regolare nel 1993 dal titolo Bloodshot che vede ai testi Kevin Van Hook e ai disegni Don Perlin. Si tratta di un supersoldato potenziato dalla Nanotecnologia. Il suo corpo viene infatti alterato dalla trasfusione di micro-macchine denominate nanities. La Sony Pictures ha acquisito i diritti per una trasposizione cinematografica del personaggio. Attualmente l’edizione italiana è curata dalla Star Comics.

Ritornando al film un soldato, Ray Garrison, ucciso e riportato in vita grazie a un intervento che fa ampio uso di nanotecnologie secondo un progetto chiamato Project Rising Spirit. Privo di memoria, Garrison diventa Bloodshot, un antieroe in grado di rigenerarsi e cambiare forma in grado anche di interagire con la maggior parte dei computer. Il film uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 13 marzo 2020, previsto originalialmente per il 21 febbraio e distribuito da Sony Pictures Releasing, mentre in Italia uscirà il 26 marzo 2020 dello stesso anno distribuito da Warner Bros.