Boba Fett, uno dei personaggi più amati della trilogia originale di Star Wars, farà il proprio ritorno in live action nella prossima stagione di The Mandalorian. La notizia è arrivata nelle ultime ore, riportata dal The Hollywood Reporter, che svela anche chi sarà a interpretarlo. Si tratta di Temuera Morrison, una vecchia conoscenza del franchise. L’attore infatti aveva già incarnato Jango Fett nella trilogia prequel di Star Wars.

Boba Fett in The Mandalorian, la rivelazione a sorpresa

L’apparizione di Boba Fett in The Mandalorian era una delle possibilità a cui gli appassionati hanno pensato fin dai primi annunci relativi allo show. Insomma, quando crei uno show su un cacciatore di taglie mandaloriano è impossibile non pensare a lui. Tuttavia i produttori sono sempre stati molto vaghi sulla possibilità del suo ritorno.

Nel corso della prima stagione, nello specifico nell’episodio 5 ambientato su Tatooine, c’è stata però una scena che ha acceso le speranze degli amanti di Boba. Un personaggio misterioso, con degli speroni e un mantello si è avvicinato all’assassina Fennec Shand senza però che gli spettatori potessero scoprire la sua identità. La verità non è venuta a galla negli episodi successivi e a questo punto sembra proprio che si trattasse davvero dell’amato cacciatore di taglie.

A interpretarlo come dicevamo ci sarà Temuera Morrison. Quest’ultimo era già comparso nella saga nei panni di del ‘padre’ di Boba. Quest’ultimo infatti nasce come clone di Jango Fett, senza però alcun tipo di modifica genetica né acceleratore della crescita. La sua storia è rimasta a lungo misteriosa, fino a quando la verità non è emersa nel corso di Episodio II.

Voi cosa ne pensate? Siete convinti da questa scelta? Siete ansiosi di rivedere Boba Fett nella seconda stagione di The Mandalorian? E come pensate possa comportarsi nei confronti del protagonista dello show? Saranno alleati o rivali?