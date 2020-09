Bonfire di Stephan Feld presto in Italia

Bonfire arriverà presto in Italia, grazie alla Tesla Games. La notizia dell’imminente localizzazione è stata data sul sito internet della casa editrice. Questo gioco è una delle ultime creature di Stephan Feld. Parliamo di un noto game designer autore di altri grandi successi tra cui “The Castles of Burgundy” e “Trajan“.

Ambientazione di Bonfire In questo gioco il centro dell’ambientazione sono i “Bonfire”, tradotto letteralmente “i falò” I falò sono magiche fonti di luce, energia e calore. Sono stati creati dalle Guardiane della Luce per illuminare le città altrimenti buie. Le Guardiane ne divennero anche custodi. Ma gli abitanti delle città, dando per scontata l’esistenza di questi falò, li usarono per il proprio tornaconto. Le Guardiane della Luce allora si ritirarono, lasciando che i falò si spegnessero. Di fronte al Crepuscolo calato sulla terra, le città si spopolarono. I giocatori sono un gruppo di gnomi che vivono vicino alle città e hanno bisogno anche della luce dei falò. Dovranno visitare le città e riaccendere i falò. Inoltre devono visitare le isole dove si trovano le Guardiane della Luce, ricevendo incarichi da completare per dimostrare di essere degni di scacciare l’Oscurità. Per ogni incarico completato, riaccenderanno un falò. Chi riuscirà ad illuminare di più la propria città sarà il vincitore. Meccanica del gioco Bonfire ruota intorno a Tessere Falò di 3 colori diversi, da piazzare sulla propria plancia del giocatore. Se riesci a piazzare gli stessi colori vicini tra loro, ricevi più tessere azione di uno specifico tipo. Di conseguenza sarai specializzato in certi tipi di azioni, e seguirai strategie diverse. Esistono diversi tipi di azioni. Anzitutto è possibile spostare la propria nave su un’isola. Si può inoltre ricevere un nuovo incarico. Si può poi invitare una Guardiana della Luce nella propria città. Si può anche organizzare una processione di Guardiane attraverso la propria città ed ottenere risorse. Per svolgere le processioni vanno posizionate delle tessere Paesaggio. Si può inoltre reclutare uno gnomo per ottenere un’abilità speciale o punti vittoria. Il gioco si svolge in ordine di turno, fino al raggiungimento di un dato numero di compiti risolti. A questo punto ogni giocatore avrà altri 5 turni, poi si passa alla conta dei punti. Ciascuno riceve punti per i falò conquistati e per ogni miglioramento alla propria città: portali, paesaggi o guardiani. Conclusioni La stessa Tesla Games, sulla pagina dedicata a Bonfire, risponde alla domanda “perché localizzare questo gioco?”. Eccovi la risposta: “Definire Bonfire in poche parole è difficile e sarebbe sicuramente limitante. Bonfire unisce sapientemente varie meccaniche di gioco differenti offrendo un’esperienza di gioco profonda e intensa. La rigiocabilità elevata grazie ai setup sempre differenti e l’alta profondità strategica rendono Bonfire il miglior Feld degli ultimi anni.”. Considerate inoltre che Feld è un autore rinomato nell’ambiente dei giochi da tavolo. Un autore che ha già creato in passato giochi molto piacevoli ed interessanti!