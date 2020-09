Un lunedì da Mandaloriani

La data di uscita della seconda stagione di The Mandalorian è fissata per il 30 ottobre. A partire da quel giorno arriveranno i nuovi episodi di uno dei prodotti più apprezzati dell’universo di Star Wars degli ultimi anni. Tuttavia c’è un’altra data che i fan dello show devono segnarsi sul calendario. Si tratta di lunedì 26 ottobre, che darà ufficialmente il via ai Mando Mondays.

Mando Mondays, un giorno per scoprire tutte le novità

Si tratterà di un appuntamento settimanale, che proseguirà per nove settimane fino a una grande conclusione il 21 dicembre. In ognuno di questi lunedì Lucasfilm e Disney sveleranno al pubblico tanti nuovi prodotti legati alla celebrata serie Disney+. Dai libri ai giochi, passando per gli albi a fumetti, ci saranno grandi novità pronte a conquistare tutti gli appassionati.

Subito dopo la rivelazione, che avverrà sui canali social di Star Wars, si apriranno i preorder e tutti i fan della saga e delle avventure del Mandaloriano potranno portarsi a casa le novità.

Per celebrare l’annuncio di questa nuova iniziativa, Disney ha dato un primo assaggio di come sarà. Questo ‘numero zero’ dei Mando Mondays ha portato sugli scaffali la collezione Hasbro Black Series Credit Collection, nuovi Funko POP! dedicati allo show e soprattutto un nuovo modello LEGO che ritrae il Bambino, uno dei personaggi più amati di The Mandalorian.

Kareem Daniel, president, Consumer Products, Games and Publishing, ha commentato così l’annuncio:

“Dopo il debutto su Disney+ di The Mandalorian, la serie è diventata immediatamente un fenomeno, con i fan di tutte le età che hanno dimostrato subito grande entusiasmo per i prodotti ispirati ai suoi personaggi iconici – in particolare Il Bambino.

Questo autunno, mentre i fan di tutto il mondo continueranno a esplorare la serie e scoprire i suoi sviluppi narrativi, porteremo ancora di più in vita questa sorprendente storia della galassia di Star Wars grazie a una nuova imperdibile collezione di giochi, libri, fumetti, contenuti digitali e tanto altro ancora“.