Clancy Brown entra nel cast del revival di Dexter

L'attore è destinato a far parte della nuova era della serie in modo importante

Possiamo affermare che Dexter ha avuto uno dei finali televisivi più controversi di tutti i tempi, il che ha reso la notizia del suo imminente revival di Showtime una piacevole sorpresa. I fan sono curiosi di scoprire come verrà rilanciata la serie e quali membri del cast nuovi o di ritorno si uniranno al progetto. Secondo un nuovo rapporto di Variety, l’attore Clancy Brown è destinato a far parte della nuova era della serie in modo importante. Clancy Brown è stato scelto come Kurt Caldwell nel prossimo revival, un personaggio che è destinato a essere il cattivo principale della stagione.

La descrizione di Caldwell

Caldwell è descritto come il sindaco non ufficiale della piccola città di Iron Lake. Ha realizzato il sogno americano passando dalla guida di grandi autocarri, proprio come faceva suo padre, a possedere ora diversi camion. Potente, generoso, amato da tutti: è un vero uomo del popolo. Se ti copre le spalle, considera te stesso benedetto. Ma se dovessi attraversare Kurt, o ferire qualcuno a cui tiene, Dio ti aiuti.

Brown ha avuto una carriera che dura da decenni, con recenti lavori tra cui The Mandalorian, Billions, Emergence e Thor: Ragnarok. Ha anche lavorato come doppiatore, prestando la voce a Lex Luthor in una serie di progetti animati DC e prestando la voce a Mr. Krabs nel franchise di SpongeBob SquarePants. Brown si unirà al leader della serie Michael C. Hall, che tornerà nei panni del serial killer protagonista.

Come Michael C. Hall ha rivelato nei mesi successivi all’annuncio del revival, il suo obiettivo è quello di compensare il finale di serie quasi universalmente insoddisfacente, che è andato in onda inizialmente nel 2013. Hall ha dichiarato: “Le persone hanno scoperto il modo in cui quello spettacolo lasciava le cose piuttosto insoddisfacenti, e c’è sempre stata la speranza che sarebbe emersa una storia che sarebbe valsa la pena. raccontare”.