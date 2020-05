Bucky è il White Wolf nei concept art di Avengers: Infinity War

Anni dopo l’uscita dei film continuano a spuntare nuovi materiali sviluppati per Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Ultimo quello dell’artista concept Rodney Fuentebella, che in precedenza ha mostrato versioni alternative dei dispositivi di viaggio nel tempo di Endgame e versioni high-tech di Teschio Rosso su Vormir. L’ultima rivelazione di Fuentebella è un design alternativo per Bucky Barnes in Infinity War in cui, invece di un solo nuovo braccio, il “White Wolf” è rivestito completamente in armatura guerriera Wakanda.

Di seguito il concept:

Rivedremo il personaggio in The Falcon e The Winter Soldier

Dopo che Black Panther ha dato a Bucky quel soprannome in Infinity War, sembrava che il personaggio potesse avere un futuro “al di là” di The Winter Soldier. Resta tuttavia ancora da capire se questo sarà possibile visto il poco spazio avuto in Avengers: Endgame. Sarà però la nuova serie Disney + TV, The Falcon e The Winter Soldier, a dare il giusto spazio al personaggio. Sebastian Stan, in precedenza, ha pubblicato una foto dal set della prossima serie con un pezzo di graffiti che riportava la scritta “lupo bianco”. Non è chiaro se questo graffito fosse effettivamente dal set della serie, ma appare comunque probabile.

Il personaggio di Stan prende questo nome come la sua nuova eroica identità, considerando il bagaglio che accompagnava il moniker “The Winter Soldier“. Un’altra possibile spiegazione per la questione graffiti può essere attribuita a un’altra foto che si è fatta strada online. Sono infatti trapelate immagini non ufficiali che alludono all’inclusione del paese occupato dai cattivi, Madripoor. O forse si tratta di una foto casuale che Stan ha scattato e condiviso, alimentando mesi di speculazioni.