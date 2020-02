Ascolta ora la canzone di Billie Eilish per il nuovo film di James Bond

Finalmente è online la canzone di Billie Eilish che farà da colonna sonora per il prossimo film di James Bond. Intitolato No Time to Die, esattamente come la pellicola che riporterà nelle sale l’agente segreto più famoso al mondo, il pezzo è arrivato sul web pochi minuti fa e gli appassionati possono ascoltarlo. Se siete curiosi trovate qui sotto la canzone, appena pubblicata dalla produzione.

Billie Eilish canta No Time to Die, tema del prossimo film di James Bond

L’annuncio che sarebbe stata la giovane cantante statunitense a occuparsi del tema principale della pellicola è arrivato circa un mese fa. A scrivere il pezzo, destinato a diventare con tutta probabilità un grande successo, è stato il fratello Finneas O’Connell, già co-autore di diversi successi dell’artista.

Si tratta di un momento particolarmente fortunato per la giovanissima cantante non ancora ventenne. Oltre ad aver ottenuto un successo interplanetario con il suo When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (premiato come Album dell’anno ai Grammy Awards) è comparsa proprio pochi giorni fa sul palco del Dolby Theatre nella Notte degli Oscar. È stata Billie Eilish infatti a incantare la platea con una toccante interpretazione di Yesterday durante il tradizionale momento In Memoriam in cui l’Academy ha ricordato le principali figure del mondo del cinema che ci hanno lasciato nell’ultimo anno.

Si tratta dell’ultimo grande passo in vista dell’uscita di No Time to Die, che segnerà un importante addio alla saga di James Bond. Con questo capitolo infatti Daniel Craig saluterà definitivamente il personaggio, chiudendo il proprio ciclo e aprendo le porte a un nuovo interprete nel futuro.

Cosa ne pensate di questo No Time to Die? Vi ha convinto il nuovo pezzo di Billie Eilish dedicato al film di James Bond di prossima uscita?

Vi ricordiamo che No Time to Die farà il proprio debutto nelle sale italiane il prossimo 9 aprile.