La Cartoonito App accoglie tanti giochi per i più piccoli

Arriva una nuova sezione sulla Cartoonito App, tutta dedicata ai giochi che faranno divertire i più piccoli. L’applicazione legata al canale incentrato sull’animazione (lo trovate al 46 del DTT) offrirà quindi tante nuove esperienze per i bambini. L’annuncio arriva nelle ultime ore, fornendo ai genitori una simpatica idea per intrattenere i piccoli in questi giorni così particolari.

Cartoonito App, debuttano i giochi!

L’applicazione offre già tante possibilità. Si va dalla possibilità di vedere il canale in diretta web alla fruizione di tanti diversi episodi delle serie più amate on demand, nonché diversi contenuti esclusivi. Ora quindi anche tantissimi spassosi giochi, disponibili per i più giovani su smartphone e tablet.

Tutti questi sono ovviamente studiati per essere sicuri, semplici e piacevoli. I bambini potranno divertirsi a innaffiare complessi giardini, fare tuffi nel mare, aiutare gattini e molto altro ancora. Inoltre tanti dei giochi sull’app sono legati alle serie più amate di Cartoonito. Sarà possibile ad esempio mettersi alla prova con Trova le differenze di Mike il Carlino o affrontare le divertenti scale musicali di Tom & Jerry.

Non solo giochi però. Sono infatti in arrivo sull’applicazione anche tantissimi nuovi contenuti video, come i nuovi episodi dei Paw Patrol, i videoclip delle Miracle Tunes e la nuovissima serie a loro dedicata, La casa delle Miracle. Con la Festa del Papà in arrivo inoltre, ci saranno tantissime puntate tematiche dedicate al rapporto con il proprio genitore.

E voi, siete pronti a divertirvi con i contenuti di Cartoonito? Siete tra i tanti che l’hanno già scaricata e la utilizzano abitualmente? Raccontateci la vostra esperienza.