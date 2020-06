I castelli hanno sempre avuto una parte importante nei miti del mondo Disney. Dopotutto anche nei mitici parchi a tema della compagnia è proprio una struttura del genere uno dei simboli più iconici. E così tempo fa è arrivata la Disney Castle Collection, che ora torna per una seconda serie. Questa volta il protagonista è il castello di Arendelle, il mitico regno al centro delle avventure di Frozen e del suo sequel.

Il castello di Frozen da esplorare in un’edizione limitata

Si tratta di una serie di prodotti tutti nuovi, disponibili sullo shop ufficiale di Disney, in edizione assolutamente limitata. Essendo una linea dedicata ai collezionisti e appassionati, la compagnia ha imposto un limite all’acquisto: si può infatti prendere solamente una unità di ciascun prodotto e fino a un massimo di 2 per nucleo familiare. Un modo per mantenerne l’esclusività ma permettere a più persone possibili di avere il proprio castello di Frozen in casa.

Ovviamente il prodotto principale della linea è proprio una riproduzione del maniero di Elsa e Anna. Una replica fedele che riprende le stesse linee viste nella pellicola e che comprende tanti dettagli scolpiti. Gli effetti luminosi arricchiscono il tutto, portando grandi e piccini direttamente nelle atmosfere di Frozen 2 – Il segreto di Arendelle.

Oltre a questo, nella nuova Disney Castle Collection ci sono alcuni piccoli accessori ricercati. Si va da una decorazione da appendere che ritrae il castello in maniera assolutamente dettagliata, ideale per abbellire la casa (e fra qualche mese anche l’albero di Natale). Si può inoltre trovare una speciale spilla da collezione sempre sullo stesso soggetto e un quaderno, che potrebbe diventare il perfetto diario per le piccole appassionate di Frozen.

Per maggiori informazioni sulla Disney Castle Collection dedicata al castello di Frozen, vi rimandiamo al sito ufficiale dello shop Disney.