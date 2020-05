Charlie Cox parla del movimento Save Daredevil

Charlie Cox è tornato a parlare della petizione a favore della serie Marvel/Netflix Daredevil. L’attore ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno sostenuto attivamente il movimento #SaveDaredevil. “L’unica cosa che vorrei fare è ringraziare tutti quei ragazzi” ha dichiarato l’attore durante una recente intervista. “Non so se cambierà qualcosa, ma significa molto per tante persone e sicuramente significa molto anche per me”.

Charlie Cox ha raccontato un simpatico aneddoto sul movimento. Dopo la conclusione dello show, l’attore ha partecipato ad un’opera teatrale intitolata Betrayal insieme a Tom Hiddleston (Loki). Osservando la platea il pensiero era solo uno: “Scherzavamo su quante magliette “Save Daredevil” avremmo visto tra il pubblico ogni serata. E spesso questi ragazzi sceglievano le prime due file”. Una scena curiosa: “Perciò quando il sipario si alzava, e vedevo tutte quelle magliette, improvvisamente mi ritrovavo a cercare di non ridere. Perché per me significava molto, e so che valeva altrettanto per tutte le persone coinvolte nello show”.

Vincent D’Onofrio appoggia il movimento

In precedenza aveva supportato il movimento la maggior parte del cast di Daredevil. Lo scorso marzo Vincent D’Onofrio ha elogiato l’iniziativa dicendo che la usava come motivazione. “Mi occupo molto di loro su Twitter e sanno cosa provo per la loro lealtà”. Per poi aggiungere: “Ho sempre usato la loro eccitazione per motivarmi a provare a fare il miglior lavoro possibile e spero di farlo di nuovo.”

Ricordiamo che Daredevil, è una serie televisiva statunitense sviluppata per Netflix da Drew Goddard e basata sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics. La serie è ambientata all’interno del Marvel Cinematic Universe (MCU), ed è il primo di una serie di show che conducono al crossover The Defenders. La serie è prodotta dalla Marvel Television in associazione con gli ABC Studios e Goddard Textiles e con DeKnight Productions per la prima stagione. Ad oggi sono state prodotte tre stagioni.