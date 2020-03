Da quando Scott Derrickson si è allontanato da Doctor Strange i fan si sono chiesti quale sarebbe stato il prossimo progetto a cui avrebbe partecipato. Variety riferisce che il regista ha firmato per riscrivere e dirigere il film Bermuda. Si tratta di un thriller ambientato nel sempre sfuggente e misterioso Triangolo delle Bermuda nei Caraibi dove spesso aerei e barche spariscono. Derrickson non sarà l’unico alleato dell’universo cinematografico Marvel che si avventurerà nel Triangolo. Sembra infatti che Chris Evans sia stato scelto per ricoprire il ruolo del protagonista della pellicola.

Scott Derrickson, da Bermuda a Costantine

Di recente Scott Derrickson ha parlato della prospettiva di fare un film di Costantine. Di recente il regista ha infatti partecipato ad un Q&A con i suoi fan su Twitter, e uno tra questi gli ha chiesto se dirigerebbe il film sulla Justice League Dark in sviluppo da tempo. La risposta di Derrickson non si è concentrata molto sul gruppo DC dedicato al paranormale, ma su uno dei protagonisti principali: John Constantine.

Parlando invece di Doctor Strange, ricordiamo che il sequel farà parte della Fase 4 del MCU. Inoltre ha già una data di uscita fissata per maggio 2021. Quindi è probabile che le riprese inizieranno nelle prossime settimane. Il nuovo regista, come sappiamo, sarà l’acclamato Sam Raimi. Per quanto riguarda il cast, invece, sono già state confermate le presenze di Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), Benedict Wong (Wong), Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) e Chiwetel Ejiofor (Barone Mordo). Hnentertainment ha confermato che il film Marvel sarà girato anche nei Longcross Studios nel Surrey, in Inghilterra. Ricordiamo che il primo capitolo di Doctor Strange ha incassato 232 641 920 $ in Nord America e 445 076 475 $ nel resto del mondo, per un incasso complessivo di 677 718 395 $, a fronte di un budget di produzione di $165 milioni. Il film è l’undicesimo maggiore incasso del 2016.