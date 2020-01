Christian Bale sarà il protagonista del nuovo film di David O. Russell, il cui titolo provvisorio è Amsterdam, prodotto da New Regency. La notizia è stata confermata dal portale Variety. Dopo aver già collaborato insieme in The Fighter e American Hustle, i due si ritrovano. La storia narra un’improbabile amicizia tra un dottore e un avvocato. Anche i premi Oscar Jamie Foxx e Angelina Jolie sono in trattative per aggiungersi al cast. Riguardo la protagonista femminile si punta invece Margot Robbie, che dovrebbe interpretare un ruolo inizialmente previsto per Jennifer Lawrence. Quest’ultima ha dovuto rinunciare a causa di altri impegni. Il film sarà prodotto da Matthew Budman e distribuito a livello globale da Fox e Disney, proprietarie della New Regency. La produzione inizierà questo aprile.

Christian Bale e Russell hanno già lavorato insieme

Christian Bale è già stato diretto dal regista in The Fighter del 2010 e in American Hustle del 2013. Nel primo show ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione di Dicky Eklund. Nel secondo ha ottenenuto una nomination per American Hustle. Recentemente è stato protagonista nel ruolo del pilota di auto da corsa Ken Miles in Le Mans ’66 – La grande sfida di James Mangold e sarà nel cast di Thor: Love and Thunder. David O’Russell, invece, è stato nominato agli Oscar per entrambi i film con Christian Bale. È stato anche nominato per la regia e la sceneggiatura de Il lato positivo – Silver Linings Playbook. Il suo ultimo lavoro di regia è stato Joy, con Jennifer Lawrence per Fox.

