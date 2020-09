Cobra Kai: chi è il vero villain della serie originale di Netflix?

Al centro del franchise di The Karate Kid c’è la rivalità tra Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, che risale ai tempi del liceo nel classico film originale del 1984. Questa faida è riaccesa nella serie originale di Netflix Cobra Kai. Ambientato decenni dopo gli eventi della trilogia Karate Kid originale, un Johnny Lawrence di mezza età inizia il suo dojo di arti marziali, attirando l’attenzione del suo vecchio rivale del liceo Daniel LaRusso. Mentre i due riaccendono la loro faida, gli studenti delle rispettive scuole di arti marziali entrano in conflitto tra loro. La rivalità si espande per formare una nuova generazione di combattenti.

I protagonisti principali rivisitano la rivalità dei loro personaggi

In un nuovo video promozionale pubblicato da Netflix, le star della serie Ralph Macchio e William Zabka rivisitano la rivalità dei loro personaggi. Il duo rivede le scene chiave del film originale e della prima stagione della serie di continuazione. Mentre Johnny sembrava certamente più antagonista da adolescente, Macchio ha ammesso che Daniel ha commesso la sua giusta quota di azioni discutibili dopo essersi riunito con la sua nemesi del liceo decenni dopo. Alla fine, Zabka ha osservato che il mentore di Johnny, John Kreese, è il vero cattivo del franchise. Sentendosi troppo vicini ai loro personaggi per fare una scelta imparziale, i due attori lasciano che i fan prendano la decisione finale da soli.

Dopo essere andato in onda per le sue prime due stagioni su YouTube Premium, Netflix ha acquisito Cobra Kai all’inizio di quest’anno. Netflix ha da allora annunciato che una terza stagione è stata completata e sarà presentata in anteprima nel 2021. All’interno del cast, oltre a Ralph Macchio e William Zabka che dopo 30 anni tornano ad interpretare rispettivamente Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, troviamo: Xolo Maridueña nei panni di Miguel Diaz e Mary Mouser in quelli di Samantha LaRusso. Tanner Buchanan interpreta invece Robby Keene, mentre Courtney Henggeler è Amanda LaRusso. Courtney Henggeler interpreta la moglie di Daniel, mentre Mary Mouser sua figlia Samantha.