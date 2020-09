James Gunn apre ai registi DC Comics il set di Guardiani della Galassia 3

Il regista James Gunn recentemente ha ospitato Kevin Feige e Louis D’Esposito dei Marvel Studios sul set del suo film di debutto nel DC Extended Universe The Suicide Squad. Da allora Gunn ha invitato molti dei suoi colleghi registi DCEU come Patty Jenkins, Zack Snyder e James Wan, così come dirigenti come Walter Hamada, a fargli visita sul set di Guardiani della Galassia Vol. 3. Su Twitter, un fan ha chiesto a Gunn se un dirigente o un regista DC potesse essere sul set di un film Marvel. “Certo,” ha risposto il regista.

James Gunn desideroso di confrontarsi con i colleghi

“Mi piacerebbe avere [Jim Lee], [Zack Snyder], [Patty Jenkins], James Wan, [David Ayer], [David F. Sandberg], Walter Hamada, Chantal Nong o qualsiasi altra persona dal lato DC della mia vita visita il set di Guardiani della Galassia Vol. 3. Sono invitati di sicuro!” ha ammesso il regista. Quando un altro seguace ha sottolineato di aver dimenticato la regista di Birds of Prey e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn Cathy Yan, Gunn ha risposto che non la conosce ma che “gli piacerebbe incontrarla”. Gunn ha precedentemente affermato che non c’è rivalità tra DC e Marvel, e anche recentemente ha ammesso di ritenere che un film crossover DC/Marvel potrebbe essere una possibilità in futuro.

Riguardo la visita di Kevin Feige sul set di The Suicide Squad ha affermato: “Ho detto a Kevin Feige prima di accettare il lavoro ed è stato molto gentile e di supporto come sempre”, ha dichiarato James Gunn. “Voleva solo che facessi un bel film. Lui e Lou D’Esposito sono venuti persino a visitare il set e ci hanno guardato girare. Non c’è inimicizia dietro le quinte come nella comunità dei fan”. Scritto e diretto da James Gunn, Guardiani della Galassia Vol. 3 attualmente non ha una data di rilascio. La produzione del film dovrebbe iniziare a febbraio 2021.