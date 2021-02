Il crossover tra Riverdale e Sabrina potrebbe ancora avvenire

La star de Le Terrificanti avventure di Sabrina Kiernan Shipka potrebbe fare una visita a Riverdale. In un’intervista rilasciata a ET, il creatore di Riverdale e Chilling Adventures of Sabrina Roberto Aguirre-Sacasa ha discusso del recente salto temporale di sette anni dello spettacolo. Di conseguenza si è discusso della possibilità che questo possa aprire la porta ad un’apparizione di Sabrina Spellman. Lo sceneggiatore ha spiegato: “Questa è davvero una buona domanda e ti dirò che abbiamo parlato molto su come trovare un modo per portare i personaggi da Katy Keene a Riverdale e da Sabrina a Riverdale”. Così ha ammesso che: “è più possibile che mai, adesso”.

Le parole di Aguirre-Sacasa

“Se mai dovessimo farlo, dovrebbe essere più significativo di un espediente e rivelare davvero il personaggio e portare avanti la storia”, ha condiviso in precedenza Aguirre-Sacasa con il portale ComicBook.com. “Penso assolutamente che ci sia un universo in cui ciò accade, ma vorresti che risuonasse davvero con quello e lo rendessi davvero premuroso e lo rendesse profondo e speciale”. Per poi aggiungere: “Ci sono allusioni ad altri personaggi di Archie in Sabrina e penso a un elemento davvero divertente. Ma no, hai ragione, dovrebbe essere più di un semplice espediente”.

Le terrificanti avventure di Sabrina (Chilling Adventures of Sabrina) è una serie televisiva statunitense di genere paranormale tratta dalla serie a fumetti con lo stesso nome e, inoltre, è ambientata nello stesso mondo di Riverdale. L’8 luglio 2020, Netflix ha annunciato la cancellazione della serie, terminata con la sua quarta parte. La serie è stata accolta positivamente dalla critica specializzata. Il sito Rotten Tomatoes ha assegnato alla serie un punteggio del 91%, indicando recensioni favorevoli. Metacritic ha invece assegnato alla serie un punteggio di 74/100. Nel novembre 2018, gli attivisti del Tempio satanico hanno citato in giudizio il gruppo di produzione della serie. Il tutto per l’uso improprio nella serie tv della statua di Bafometto.