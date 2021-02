Music: arriva in streaming il film di Sia

Music è il film d’esordio alla regia di Sia, la cantante che ha stravolto il mondo musicale. Una storia piena di cuore e canzoni dalla coreografia sopra le righe, con Maddie Zielger, Kate Hudson e Leslie Odom Jr.. Arriva dal 22 al 28 febbraio sul sito dedicato al film.

Music, il film di Sia

Zu (Kate Hudson) non sente più la propria famiglia, ma si ritrova a essere la tutrice unica della sorellastra adolescente, Music (Maddie Zielger). La ragazza ha un disturbo dello spettro autistico non verbale, Zu fatica a relazionarsi con lei. In suo soccorso arriva Ebo (Leslie Odom Jr.), che conosce bene Music è sa come comunicare con le.

Fondendo la storia con immaginifiche sequenze musicali, che offrono uno scorcio nelle vite interiori dei personaggi, Music è un film che promette di prendere direttamente al cuore.

Un debutto al cinema che non dimentica la musica

Sia ha collezionato dischi di platino, nomination ai Grammy, ai Golden Globe ed è sicuramente una delle popstar più iconiche degli ultimi anni. In questa prima avventura cinematografiche la segue Maddie Zielger, sua musa e protagonista di molti video (compreso quello celebre di Chandelier). C’è poi la ottima Kate Hudson, candidata all’Oscar e vincitrice del Golden Globe per Quasi famosi. E poi il vincitore di Tony e Grammy Leslie Odom Jr, che ha stupito il mondo con la sua interpretazione di Aaron Burr nel musical Hamilton.

Cast e regista assicurano le un’esperienza unica per le orecchie oltre che per gli occhi. Potete guardare questo film dal 22 al 28 febbraio 2021 su MyMovies. Il biglietto costa solo 6,90 euro ed è valido per 48 ore dal primo play. Se non sapete come funziona il servizio di streaming, date pure un’occhiata al nostro articolo sui siti per guardare film online.