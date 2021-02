Abbiamo scandagliato tutto il world wide web per capire quali siti per lo streaming di serie TV e film sono presenti in Italia. Dai servizi in abbonamento più famosi fino ai siti gratuiti per intenditori, abbiamo collezionato in quest’articolo tutti i migliori siti per lo streaming, mettendo in evidenza cosa offrono e come funzionano. Ecco a voi la nostra lista dei 30 migliori siti tramite cui vedere film e serie in streaming.

Tutti i migliori siti streaming in Italia

Prima di lanciarci nel mondo dello streaming di video in Italia, facciamo due precisazioni. Nella nostra lista abbiamo inserito solo servizi che permettono di vedere video on demand, quindi non ci sono siti in cui vedere programmi/film/partite in diretta (a meno che non offrano anche contenuti on demand). Tutti i siti elencati distribuiscono contenuti legali, anche quelli che sono gratuiti e usano la pubblicità: niente streaming pirata qui sotto.

Netflix: il più celebre dei siti di streaming

Netflix è senza dubbio il gigante dello streaming, con circa un terzo del mercato. Negli anni l’azienda ha saputo passare da servizio per riguardare film e serie TV del passato a creatore di contenuti di prima qualità, con film candidati agli Oscar negli ultimi anni e tante nomination e vittorie agli Emmy.

Perché è speciale? Netflix offre un catalogo davvero molto ampio di film e serie TV di qualsiasi genere, sia classici che nuovi contenuti. Noi ci consideriamo Nerd di prima categoria, eppure fatichiamo a tenere il passo delle uscite esclusive del gigante dei siti per lo streaming on demand. Fra i contenuti che attendiamo di più quest’anno ci sono film con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, oltre a decine di serie di qualità. Ma fra documentari, spettacoli e reality show, avete davvero l’imbarazzo della scelta .

SVOD, ossia servizio in abbonamento (che dà accesso all’intero catalogo). Costo del servizio: ci sono tre piani di abbonamento, che variano in base alla definizione dell’immagine in streaming e il numero di schermi che potete usare in contemporanea:

BASE (definizione standard, uno schermo) 7,99 euro al mese STANDARD (definizione HD, due schermi) 11,99 euro al mese PREMIUM (definizione UHD 4K, 4 schermi) 15,99 euro al mese

Potete iscrivervi a Netflix da questo indirizzo.

Prime Video, il nostro servizio Amazon preferito

Al secondo posto, con il 27% del mercato dei siti di streaming, c’è il servizio di video on demand di Amazon. Prime Video ha conquistato questa fetta enorme grazie al prezzo davvero competitivo: arriva infatti incluso nell’abbonamento di Amazon Prime. Ma ha guadagnato il rispetto di pubblico e giuria con prodotti di qualità eccezionale, originali o distribuiti. Negli ultimi anni ha sbancato soprattutto agli Emmy, con serie TV di livello elevato.

Perché è speciale? Molti sono abbonamenti ad Amazon Prime senza nemmeno sapere di avere a disposizione dei video on demand. Ma sono tantissimi, alcuni prodotti in maniera indipendente e altri pluripremiati e di successo. Date un’occhiata a Fleabag o La Fantastica Signora Maisel , senza dimenticare The Boys e… sono davvero troppe le serie TV in streaming da elencare.

SVOD e TVOD, quindi un servizio in abbonamento che permette anche il di film e serie TV. In altre parole, trovate qualsiasi contenuto ma alcuni sono da pagare a parte. Costo del servizio: incluso nell’abbonamento Prime di Amazon, che costa 3,99 euro al mese o 36 euro l’anno (include anche le consegne gratis da Amazon e molto altro). Il prezzo per il noleggio dei film è solitamente di 3,99 euro, mentre quello dell’acquisto varia a seconda del film.

Trovate Amazon Prime Video a questo indirizzo.

Disney+: il paradiso streaming di ogni Nerd

Disney+ è arrivato in Italia da poco tempo ma ha già una quota di mercato a doppia cifra. Il motivo? In questi anni Disney ha allargato il suo bagaglio di contenuti per includere: Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic e Fox. Senza contare tutti i classici cartoni animati e film Disney che hanno illuminato l’infanzia di generazioni di bambini. Con il 2021 stanno arrivando anche molte serie originali di tutti questi franchise, oltre a una nuova sezione dedicata agli adulti: Star. Un pacchetto davvero completo di contenuti Disney in streaming, considerando che sono tutti prodotti esclusivi.

Perché è speciale? Su Disney+ trovate le produzioni di alcuni dei franchise più celebri al mondo, con tantissime nuove uscite in arrivo. E anche gli acquisti di Disney+ hanno tutti un successo senza precedenti, come avvenuto per il musical Hamilton. Se siete fan di Star Wars recuperate The Mandalorian, se amate la Marvel guardate WandaVision. E non preoccupatevi per i bambini: ci sono centinaia di ore di contenuti per i più piccoli.

SVOD, quindi in abbonamento, sebbene abbia utilizzato il modello TVOD per il film che poteva essere acquistato per guardarlo in anteprima (ora invece è incluso nell’abbonamento). Costo del servizio: al momento costa 6,99 euro al mese e 69,99 euro per tutto l’anno. Il 23 febbraio 2021 il prezzo aumenta a 8,99 euro e 89,99 euro l’anno.

Potete abbonarvi a Disney+ attraverso questo link.

YouTube, la più grande piattaforma di streaming gratis al mondo

Con oltre 2 miliardi di utenti nel mondo, YouTube è il servizio di streaming più grande al mondo. Nato nel 2008 e proprietà di Google, ha rivoluzionato il modo di guardare contenuti online. Potete persino usarlo per vedere contenuti in streaming senza registrazione. Piattaforma estremamente flessibile, include video amatoriali e videoclip musicali, spezzoni di programmi TV e film indipendenti. Di tutto, davvero.

Perché è speciale? Uno dei servizi che ha rivoluzionato il modo in cui guardiamo video, con una storicità che pochi altri servizi in questa lista può vantare. Una piattaforma enorme, su cui milioni di utenti pubblicano ogni giorno. Sebbene abbia smesso di produrre prodotti originali (Cobra Kai è approdato su Netflix), potete usarlo per noleggiare o acquistare tantissimi film.

uno dei pochi servizi AVOD, SVOD e TVOD. Infatti, sebbene il modello di business principale sia basato sulla pubblicità, potete pagare un abbonamento per rimuoverla e noleggiare film e serie TV dalla piattaforma. Costo del servizio: gratuito di base, potete acquistare la versione Premium: gratis 2 mesi e poi a 11,99 euro al mese. Con Premium potete usare YouTube e YouTube Music senza pubblicità, offline e in background. Il prezzo per il noleggio varia.

Qui trovate altre informazioni su YouTube Premium.

Twitch, dove lo streaming diventa comunità (non solo per i gamers)

Twitch è una piattaforma di live streaming proprietà di Amazon. Oltre alle dirette, sulla piattaforma potete anche vedere video registrati ed editati dei vostri streamer preferiti. Nata soprattutto per mostrare le sessioni di gioco con i videogame, negli anni si sta evolvendo per mostrare contenuti diversi e per tutti i gusti (come quelli che trovate sul canale di TechPrincess).

Perché è speciale? Come YouTube, Twitch punta tutto sui contenuti prodotti sulla piattaforma. Ma il modello di business permette di sostenere in maniera più diretta i creator, che comunicano molto di più con i fan. Un rapporto creativo più diretto e coinvolgente.

AVOD e SVOD, oltre che alle pubblicità potete infatti abbonarvi ai vari canali per sostenere i creator. Costo del servizio: potete accedere gratis ma ci sono gli abbonamenti per sostenere i canali che preferite, a 4,99 euro, 9,99€ o 24,99€ a seconda di quello che offre il canale. Con l’abbonamento a Prime potete regalare un abbonamento mensile a un canale.

Potete accedere a Twitch qui.

Apple TV Plus: la qualità di Cupertino prestata allo streaming

Anche Apple ha lanciato il suo servizio di streaming con prodotti di streaming. Sebbene non sia decollato come Disney+, lanciato nello stesso periodo, ha prodotto alcuni contenuti di buona qualità. Inoltre sfrutta la popolarità dei prodotti della Mela, con abbonamenti in prova per chi acquista iPhone o Mac. Con Apple potete anche acquistare e noleggiare film e serie televisive (su iTunes o sull’Apple TV senza Plus).

Perché è speciale? Su Apple TV+ trovate alcuni contenuti inediti su qualsiasi altra piattaforma, realizzati da alcuni dei migliori registi e attori di Hollywood. Come The Morning Show , See e più di una serie con Oprah. TV Plus non ha il catalogo ampio di altri servizi streaming, ma punta tutto sulla qualità.

SVOD, in abbonamento per i contenuti originali, a cui si aggiunge il TVOD per comprare o noleggiare film con iTunes o Apple TV. Costo del servizio: costa 4,99 euro al mese, anche se con un nuovo prodotto Apple potete provare il servizio gratis per un anno intero. I prezzi per noleggio e acquisto variano.

Potete abbonarvi al sito di streaming di Apple a questo indirizzo.

NOW TV: streaming di qualità per lo sport e l’intrattenimento

NOW TV è un servizio di video on demand, proprietà di Sky. Fra i siti di streaming in Italia ha una quota di mercato del 6%, piazzandosi quarto fra i servizi in abbonamento dopo Netflix, Prime Video e Disney+. NOW TV permette di accedere al pacchetto completo del cinema e dell’intrattenimento di Sky, oppure dello sport e calcio della piattaforma. Il tutto in streaming su Internet.

Perché è speciale? Offre la possibilità di vedere le partite di calcio, basket, freccette e qualsiasi sport vi venga in mente, oltre a moltissimi film e serie TV di qualità. Il pacchetto di NOW TV permette di vedere molti prodotti esclusivi di HBO , con serie come il successo mondiale del Trono di Spade o Watchmen. Una grande varietà e molta qualità.

SVOD, in abbonamento mensile. Costo del servizio: il pacchetto Cinema e Entertainment costa 14,99 euro, il pacchetto Sport invece prevede l’attivazione di un giorno a 14,99 euro (se c’è un evento sportivo che non volete perdere) oppure 29,99 euro al mese.

Trovate ulteriori informazioni sugli abbonamenti NOW TV a questa pagina.

MUBI, il sito di streaming per il cinema d’autore

Fra i siti di streaming, MUBI è quello che si concentra soprattutto sui film d’autore. Ma non mostra solo i migliori prodotti di registi emergenti o affermati: integra elementi di social networking per aiutare a consigliare o sconsigliare film, creando vere e proprie discussioni sul mondo del cinema.

Perché è speciale? A differenza di tanti altri siti, non dovete navigare a lungo per trovare un film in streaming che vale la pena guardare: MUBI mette in mostra un nuovo film del giorno . Inoltre trovate in cartellone film classici e pluripremiati, di autori di tutto il mondo. Integra anche recensioni ed editoriali di altri utenti. Il servizio più vario e completo per chi cerca solo film di qualità. E vuole una comunità con cui discuterne.

SVOD, con abbonamento fisso. Costo del servizio: MUBI costa 9,99 euro al mese, con la possibilità di fare un abbonamento annuale da 71,88 euro (quindi 5,99 al mese).

Trovate MUBI su questo sito.

Tim Vision, un servizio integrato con tanti altri siti streaming

TIM Vision è il servizio di streaming di TIM e pertanto uno dei siti di video on demand fondato in Italia, nato nel 2009. Offre sia canali TV in streaming che una larga offerta di prodotti on demand: al 2020 risultano più di 10.000 film e serie TV sul servizio.

Perché è speciale? Nella vasta offerta del catalogo TIM Vision hanno trovato spazio negli anni anche serie prodotte in Italia da TIM, come Skam Italia. Inoltre il portale TIM Vision Plus permette di abbinare l’abbonamento con Disney+, Netflix, NOW TV e DAZN a prezzi convenienti.

SVOD, con la possibilità di abbonarsi anche ad altri servizi streaming in sconto (solo per i clienti TIM). Costo del servizio: costa 5 euro al mese. Potete abbinare altri pacchetti streaming a prezzi scontati ma questa opzione vale solo per i clienti TIM.

Per scoprire le offerte e abbonarsi a TIM Vision, andate in questa pagina.

Mediaset Play, la TV diventa anche on demand

Altro sito italiano, creato dal gruppo Mediaset. Fino solo all’anno scorso Mediaset Play non sarebbe potuto rientrare nella nostra lista, poiché proponeva soprattutto repliche dei programmi dei canali Mediaset. Dal 2021 però ha inglobato Infinity, il servizio di video on demand. Adesso include una sezione dedicata a film e serie TV, con un grande catalogo anche di serie italiane. Tutte in streaming, tutte gratis.

Perché è speciale? Attingendo al catalogo Mediaset, offre molti nuovi film italiani . Ma sono le tantissime serie e film che sono diventati classici cult a sorprendere per la grande varietà e qualità. Da Bud Spencer e Terence Hill fino a Fabio De Luigi. Inoltre, Mediaset Play è completamente gratuito e consente di guardare anche film e programmi in diretta.

AVOD, il servizio si sostiene con pubblicità, nemmeno troppo invasive. Costo del servizio: gratuito.

Potete sfogliare il catalogo Mediaset Play qui.

RAI Play, il più ampio catalogo di contenuti italiani fra i siti streaming

La TV di Stato non poteva essere da meno e propone una sua piattaforma per vedere repliche RAI in streaming ma anche per godersi film e serie TV on demand. Anche in questo caso il catalogo è davvero impressionante, con film classici e moderni, serie TV internazionali e documentari di buon livello. Il tutto senza dover sborsare un centesimo.

Perché è speciale? La programmazione è davvero ampia ma sono soprattutto i prodotti italiani tendono ad abbondare , più che in tutti gli altri siti per lo streaming. Film, serie TV e programmi di approfondimento politico e culturale, con prodotti di tutto rispetto per qualsiasi età e qualsiasi gusto.

AVOD, con pubblicità che non danno davvero fastidio. Costo del servizio: gratuito (escluso il canone RAI, che se avete una TV dovete pagare lo stesso).

Trovate tutta la programmazione RAI e tantissimi video on demand qui.

Sky Go, tutto il mondo Sky disponibile on demand sullo smartphone

Sky Go rientra a tutti gli effetti nel conto dei siti per lo streaming on demand. Ma c’è una variazione importante: richiede l’abbonamento a Sky. Infatti, l’iscrizione a Sky Go serve per accedere alla programmazione Sky da smartphone, tablet e PC quando non potete stare davanti alla TV.

Perché è speciale? Parte dell’offerta Sky, Sky Go permette di guardarvi le partite sullo smartphone in metropolitana o un film sul laptop quando siete in vacanza. Potete accedere a tutti i video Sky on demand e vedere alcuni canali in diretta.

SVOD. Costo del servizio: incluso nell’abbonamento Sky.

Potete scaricare e trovare maggiori informazioni su Sky Go a questo indirizzo.

DAZN, un mondo di sport e calcio in streaming

DAZN è un servizio streaming che offre moltissimi sport diversi. Nel nostro Paese è noto soprattutto fra gli appassionati di calcio, perché ha i diritti esclusivi per tutto il campionato di Serie B e tre partite ogni turno di Serie A. Oltre a vedere le partite di calcio in streaming, con DAZN potete seguire anche basket e volley, motociclismo e football americano, fighting e motori, e molto altro.

Perché è speciale? DAZN offre una programmazione tutta sportiva, che se abbinata a Sky o NOW TV e RAI consente di guardare praticamente tutti gli eventi disponibili nel calendario. Sia live che on demand .

SVOD, con abbonamento fisso. Costo del servizio: 9,99 euro.

Se siete amanti dello sport, trovate DAZN a questo indirizzo.

discovery+, tanti show originali e on demand

Anche Discovery è entrato da poco nel mondo dei siti per lo streaming. Su discovery+ trovate infatti la programmazione classica dei canali Discovery (Real Time, Nove, DMAX, ecc.). Ma anche un vasto catalogo di show on demand, sia gratuiti che fruibili tramite abbonamento. Alcuni di questi sono show originali, che non arrivano sui canali del digitale terrestre.

Perché è speciale? discovery plus offre molti programmi, game show e reality show che hanno reso celebri canali del gruppo. Con tanti prodotti pensati solo per lo streaming, come le versioni italiane di Matrimonio a Prima Vista e Naked Attraction oppure lo show Elettra e il resto scompare.

SVOD, in abbonamento. Alcuni contenuti sono AVOD: gratuiti ma con piccole inserzioni pubblicitarie all’inizio. Costo del servizio: oltre alla versione gratis (per lo streaming dei canali discovery), c’è il pacchetto a 3,99 euro per i contenuti on demand e originali. Con 7,99 euro al mese avete anche Eurosport.

Potete esplorare il mondo di discovery+ a questo indirizzo.

CHILI, il sito per film in streaming e download

CHILI è un’azienda italiana che offre video on demand dal 2012. Il servizio permette di godersi tantissimi film sia in streaming che offline, scaricandoli. Sulla piattaforma trovate una selezione varia di film: dai classici del cinema americano alle ultime gemme del cinema italiano d’autore. C’è anche una sezione gratuita dove guardare film in streaming e documentari con qualche pubblicità.

Perché è speciale? Offre una vasta cineteca di titoli interessanti, sia classici degli anni passati che film davvero recenti. Trovate sempre film in offerta, con sconti fino anche al 50% e incentivi per chi si iscrive alla piattaforma. Alcuni titoli sono gratuiti , guardando qualche pubblicità.

TVOD, con una sezione gratuita AVOD. Costo del servizio: il costo dei film varia a seconda del titolo, da quelli gratis fino a superare anche in 10 euro.

Trovate l’intero catalogo CHILI sulla piattaforma.

StarzPlay, il servizio streaming di Starz

Questo servizio nasce dal canale via cavo americano Starz, proprietà di LionsGate, che ha lanciato tanti prodotti famosi anche su altri servizi, come American Gods (su Prime Video) e Ash vs Evil Dead (Netflix). Sul sito trovate tanti nuovi prodotti originali e un’ottima selezione di film e serie TV in costante aggiornamento.

Perché è speciale? Trovate su Starzplay alcune serie TV esclusive davvero interessanti, come The AC, la visione apocalittica di Stephen King in The Stand e l’origin story del maggiordomo di Batman in Pennyworth. Inoltre potete guardare un vasto catalogo di film e serie TV davvero interessanti.

SVOD, disponibile sia dal sito ufficiale che su e altri servizi. Costo del servizio: costa 4,99 euro per lo streaming in HD su quattro dispositivi alla volta, con download illimitati.

Trovate il catalogo di StarzPlay qui ma potete attivarlo anche su Apple TV, Rakuten TV e Google TV.

Google Play Store, non solo app ma noleggio e acquisto di migliaia di film

Google Play Store è la più grande piattaforma per scaricare applicazioni Android. Ma è anche fra i migliori siti per guardare film e serie TV in streaming. Il servizio infatti permette di acquistare o noleggiare un catalogo mostruoso di prodotti multimediali, dagli ultimi film usciti da poco al cinema fino a vecchie serie TV introvabili.

Perché è speciale? La comodità più grande è l’accesso con l’account Google, che significa pagamenti sicuri ma anche e soprattutto la possibilità di avere la propria collezione di film noleggiati o acquistati su tutti i dispositivi : dal PC allo smartphone Android, avrete i vostri film preferiti sempre con voi.

TVOD, con noleggio o acquisto di film e cofanetti o singoli episodi di serie TV. Costo del servizio: l’offerta varia moltissimo, dal noleggio per 0,99 euro fino a film che costano 20 euro.

Trovate qui il catalogo dei prodotti Google Play Store, oppure nell’omonima app installata nella maggior parte degli smartphone e tablet Android.

Microsoft Store, la cineteca multimediale di Windows

Anche Microsoft ha il suo store per noleggiare e guardare film, serie TV e altri prodotti video on demand. Oltre ad avere una grande collezione di contenuti, Microsoft Store organizza i film in base a classifiche e sezioni, mostrando i più recenti o i più famosi, ecc.

Perché è speciale? Permette di acquistare o noleggiare un gran numero di contenuti e goderseli ovunque con un account Microsoft. Lo Store ha titoli piuttosto recenti e prodotti di qualità da scoprire, con una grande varietà. Ha anche moltissime serie TV di qualità prodotte per HBO o altri canali premium.

TVOD, sia per l’acquisto che per il noleggio. Costo del servizio: i prezzi variano in base ai titoli, con il prezzo del noleggio molto più basso di quello per l’acquisto.

Potete consultare il catalogo Microsoft Store a questo indirizzo.

CG Entertainment, sito di streaming con premiere e esclusive uniche

Forse il servizio di video dalla storia più lunga, essendo nato nel 1994 come servizio per l’home video del Cecchi Gori Group. Negli anni si è però evoluto per diventare un servizio di streaming, particolarmente attento ai film di qualità, con un buon portafoglio di contenuti italiani. Interessante anche la possibilità di assistere alle premiere dei film online: un tappeto rosso per i titoli più recenti.

Perché è speciale? Presenta molti contenuti davvero di alta qualità, presentati con un sistema di premiere e vetrine che mettono in mostra ogni volta nuovi film e video da scoprire . Un prodotto davvero interessante per scoprire contenuti di qualità.

TVOD, con prezzi per il noleggio e l’acquisto. Costo del servizio: varia in base al film.

Trovate il catalogo CG Entertainment qui.

Facebook Watch, i siti per lo streaming diventano social

Facebook ha realizzato in Watch la sua piattaforma dedicata ai video on demand, gratuita ma con l’inserimento di pubblicità. In maniera simile a YouTube e Twitch, cede parte degli introiti ai creatori di contenuti (il 55%) e punta su video creati da amatori o team emergenti. Su FB Watch trovate soprattutto video di breve durata ma ci sono anche alcuni esempi di serialità più continua e prodotti da professionisti.

Perché è speciale? Offre una grande varietà di contenuti, soprattutto prodotti amatoriali o realizzati da team di lavoro indipendenti. Ma trovate anche programmi di qualità realizzati appositamente per la piattaforma da professionisti. L’integrazione con i social è alle stelle, con la possibilità di condividere su Facebook e con i propri amici.

AVOD, con inserzioni pubblicitarie. Serve un account Facebook per l’integrazione social. Costo del servizio: gratuito ma con inserimento di pubblicità.

Trovate Facebook Watch a questo indirizzo.

VVVVID, tra i siti di streaming i migliori anime on demand

Uno dei siti di streaming più amati dai Nerd italiani, specie quelli appassionati di anime. La web TV VVVVID infatti propone una grande quantità di serie animate giapponesi, con grandi titoli come L’Attacco dei Giganti, My Hero Academy e Death Note. Inoltre ha anche contest per contenuti originali, esclusive on demand e molto altro.

Perché è speciale? Trovate tantissime serie in streaming, soprattutto anime tradotti o sottotitolati in italiano. Inoltre negli anni si è sviluppata una community davvero attiva attorno a questo servizio, che offre contest ed eventi. molto di più di un semplice sito per o streaming (legale e gratuito).

AVOD, con alcuni titoli più recenti accessibili su noleggio TVOD. Costo del servizio: gratuito, con alcuni prodotti noleggiabili con prezzi variabili.

Potete guardare tutti gli anime che volete sul sito di VVVVID.

Crunchyroll, le serie TV anime più famose in streaming

Crunchyroll offre più di molti altri siti di streaming, perché oltre a mettere a disposizione tantissime serie TV e film, soprattutto del mondo anime, offre anche articoli e contenuti editoriali. E come se non bastasse potete anche trovare giochi. Dal 25 febbraio 2020 la piattaforma ha iniziato anche a lanciare prodotti originali, con nuove uscite previste per i prossimi mesi.

Perché è speciale? Offre anche giochi e contenuti editoriali. Inoltre ha un catalogo davvero impressionante di film e serie TV anime e cartoni animati, con prodotti di qualità, di grande successo (One Piece e Naruto, per esempio) e novità molto recenti. Ci sono anche alcuni originals di successo come Tower of God e davvero originali come So I’m A Spider, So What?

SVOD, con una prova gratuita. Costo del servizio: 4,99 euro al mese, oppure 6,49 euro al mese con la visualizzazione offline. Il prezzo all’anno invece è 64,99 euro.

Trovate tutti i contenuti di Crunchyroll qui.

Popcorn TV, siti streaming e news sul mondo dello spettacolo

Anche Popcorn TV è uno di quei siti che non si limita allo streaming. Oltre a una buona selezione di film gratuiti da vedere (soprattutto cult classic), offre anche moltissime notizie sul mondo dello spettacolo, soprattutto cinema e TV.

Perché è speciale? Offre una buona selezione di film gratuiti, soprattutto cult classici italiani: spaghetti western, commedie anni ’70 e ’80 e molto altro. Inoltre potete farvi incuriosire da qualche notizia mentre siete sulla piattaforma.

AVOD, con pubblicità sia nei video che negli articoli. Costo del servizio: gratuito.

Potete guardare la selezione di titoli in streaming su Popcorn TV qui.

MyMovies Live, un posto in prima fila al cinema

MyMovies ha lanciato un servizio per lo streaming che permette di accedere a una vasta selezione di film gratis se visti in diretta. Invece offre un abbonamento Unlimited per vedere video on demand, con prezzi che partono da 1,99 euro a settimana. Ma molto originale è l’iniziativa #iorestoinsala, che vi fa sentire al cinema anche in streaming.

Perché è speciale? Con l’abbonamento gratuito potete accedere a molti film di festival ed eventi per amanti del cinema: film d’autore e novità ma anche retrospettive su registi classici e attori che hanno fatto la storia del cinema. La piattaforma ha anche lanciato l’iniziativa #iorestoinsala, che permette di guardare film in streaming sostenendo i cinema locali aderenti all’iniziativa.

AVOD, con opzioni per l’abbonamento e il noleggio di film (anche di mostre e festival). Costo del servizio: una parte dell’offerta è gratuita, il prezzo per i film in noleggio varia.

Qui potete registrarvi a MyMovies Live.

ARTE in Italiano, film e documentari in streaming gratis

Disponibile in 6 lingue (fra cui l’italiano, come si evince dal titolo del paragrafo), Arte TV è una piattaforma di streaming che permette di accedere a tantissimi programmi di ottima qualità. Più della metà sono documentari, con un buon numero di film, serie TV, programmi d’informazione e anche musica. Parla di politica, arte, cultura, scienze, viaggi, storia. E la parte migliore è che Arte TV è completamente gratuita, senza nemmeno la pubblicità: i fondi arrivano quasi interamente dal “canone” francese e tedesco per il sostegno dei programmi culturali.

Perché è speciale? Innanzitutto è l’unico dei siti di streaming sulla lista a non richiedere alcun tipo di pagamento né ad avere pubblicità . La programmazione però è di alta qualità , con documentari davvero molto interessanti.

non esiste una sigla per il tipo di video on demand di Arte in Italiano, niente abbonamento e niente pubblicità. Costo del servizio: gratuito e senza pubblicità.

Date un’occhiata ad Arte in italiano, non costa davvero nulla.

Cineteca Milano, un museo del cinema interattivo, in streaming gratis

Dal 1947 la Cineteca Milano conserva il patrimonio filmico del nostro Paese e del mondo. Ha più di una sede con un museo interattivo, un laboratorio di restauro di vecchie pellicole e una biblioteca dove immergersi in volumi rari e preziosi sul mondo del cinema. Già così avrebbe la nostra gratitudine, ma di recente offre anche la sua collezione di film d’epoca in streaming gratuito.

Perché è speciale? Potete vedere i classici della storia del cinema , compresi capolavori restaurati in esclusiva. Copre oltre un secolo di cinema, con classici in bianco nero e cortometraggi muti, fino a film recenti.

AVOD, con pubblicità all’inizio di alcune riproduzioni e nelle anteprime. Costo del servizio: gratuito.

Potete consultare il museo filmico in streaming a questo indirizzo.

Rakuten TV, tutto il cinema di cui avete bisogno

Un servizio che permette di iscriversi in abbonamento a StarzPlay, acquistare e noleggiare film recenti e persino accedere a contenuti speciali come eventi sportivi o teatrali. Davvero completo. Inoltre, Rakuten TV presenta una serie di film gratuiti aggiornati costantemente.

Perché è speciale? Offre l’accesso a tanti prodotti diversi, persino ad altri servizi. Inoltre la selezione di eventi esclusivi offre uno sguardo a 360 gradi sul mondo dell’intrattenimento. I film gratis sono davvero buoni , molti abbastanza recenti.

AVOD, SVOD e TVOD, questo servizio offre diverse modalità per guardare film e serie TV. Costo del servizio: l’abbonamento a StarzPlay costa sempre 4,99 euro al mese. Il noleggio e acquisto variano in base al titolo. Ampio accesso a contenuti gratis.

Trovate la programmazione di Rakuten TV qui.

Guide Doc, un mondo di documentari on demand

Fondato dal giornalista Victor Correal nel 2007, che con il suo team ha realizzato molti documentari. Questa piattaforma serve a sostenere il lavoro di creativi e giornalisti: il 50% degli introiti va al team che crea il documentario. Questo permette di guardare i documentari più premiati e apprezzati dei principali festival al mondo, prodotti di altissima qualità.

Perché è speciale? Offre documentari d’autore, pluripremiati. Tutti questi prodotti di qualità sono ben strutturati in categorie, per fare ordine fra i più di mille film. Sono documentari internazionali, non sempre trovate la versione in italiano.

SVOD. Costo del servizio: 5 euro al mese.

Trovate l’intero catalogo di docu-film in streaming qui.

Curiosity Stream, migliaia di documentari in streaming

Lanciata nel 2015 dal fondatore di Discovery Channel, John S. Hendricks, questa piattaforma produce e distribuisce tantissimi documentari in tutto il mondo. Con oltre 13 milioni di utenti per il globo, offre documentari sulla natura narrati da David Attenborough e sulla fisica con la partecipazione del compianto Stephen Hawking. Il Paradiso per i Nerd amanti della scienza.

Perché è speciale? Offre moltissimi documentari originali , soprattutto su temi scientifici. La qualità dei contenuti è davvero elevata, ma quasi tutti sono in inglese. Il catalogo ha migliaia di titoli e moltissimi sono contenuti esclusivi od originali.

SVOD, in abbonamento. Costo del servizio: potete scegliere fra l’abbonamento in HD (2,99 dollari al mese o 19,99 l’anno) oppure in 4K (9,99 dollari al mese oppure 59,99 dollari l’anno).

Qui il link al servizio.

Broadway HD, lo streaming per gli amanti del teatro

Anche gli amanti del teatro hanno il servizio streaming, essenziale specie per chi abita in Italia e non può attraversare l’Atlantico per guardare un musical o uno spettacolo teatrale a Broadway quando vuole. Broadway HD offre tantissime performance, anche dalla West End londinese, oltre a produrre alcuni show originali. Sono registrazioni ben fatte di spettacoli dal vivo: non è come essere fra il pubblico ma è la cosa che più si avvicina.

Perché è speciale? Offre tantissime performance teatrali registrate in alta definizione, da Hugh Jackman in Oklahoma per gli amanti del musical a Sir Ian McKellen in Re Lear per chi ama Shakespeare. Con oltre 200 titoli, è il più ampio catalogo di spettacoli teatrali in streaming. L’inglese però è d’obbligo per apprezzare gli show.

SVOD. Costo del servizio: l’abbonamento mensile costa 8,99 dollari mentre quello annuale 99,99 dollari. C’è una settimana gratuita di prova.

Se amate il teatro anglosassone e i musical, dovete assolutamente provarlo a questo indirizzo.

I migliori siti streaming in Italia: conclusioni

Siamo giunti alla fine della nostra lista dei migliori servizi di streaming on demand disponibili in Italia. Avete trovato i siti di streaming che fanno per voi? Se avete bisogno di consigli o volete farci segnalazioni su altre piattaforme interessanti, oppure semplicemente volete entrare a far parte della nostra comunità social, scriveteci su Facebook. Per il resto, buono streaming!