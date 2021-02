Blade, The Vampire Slayer: sarà questo il titolo del film MCU?

In un nuovo aggiornamento riguardante il film Blade della Marvel è stato rivelato che Stacy Osei-Kuffour, un membro della pluripremiata stanza degli sceneggiatori di Watchmen, è stata scelta per scrivere la sceneggiatura del progetto. L’Hollywood Reporter ha inoltre rivelato che il titolo del film non sarà solo Blade ma Blade, The Vampire Slayer.

Il titolo potrebbe essere una svista?

Pare che il titolo “Blade, the Vampire Slayer” abbia immediatamente entusiasmato alcuni fan della Marvel, eppure qualcuno si è chiesto perché scegliere un titolo che possa confondere il pubblico, essendo molto simile a ‘Buffy the Vampire Slayer’ di Joss Whedon. Seppur la fonte sembra esserne certa, il che ci dà una sicurezza essendo generalmente affidabile, proprio questo particolare riguardante Buffy ci porta a prendere la notizia con le pinze.

Vale la pena notare che la Walt Disney Company possiede i diritti del film e della serie Buffy dopo aver acquisito la 20th Century Fox. Tuttavia sembra improbabile che ci sia una connessione effettiva tra i due. Il titolo più lungo piuttosto che semplicemente “Blade” o “Marvel’s Blade” è probabilmente stato fatto per differenziarlo ancora di più dal film con protagonista Wesley Snipes.

I Marvel Studios sono nella posizione unica di continuare a dare nuova vita a proprietà che il pubblico conosce. Lo hanno fatto in precedenza con Spider-Man e lo faranno di nuovo con Blade, gli X-Men e i Fantastici Quattro. Il due volte vincitore dell’Oscar Mahershala Ali assumerà il ruolo di protagonista nel film.