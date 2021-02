Blade: la sceneggiatrice di Watchmen scriverà il reboot!

Blade dei Marvel Studios ha trovato la sua sceneggiatrice. Si tratta di Stacy Osei-Kuffour, che ha lavorato su Watchmen. Secondo THR, la star Mahershala Ali, che sarà il protagonista principale, è stata coinvolta nel processo di selezione di chi avrebbe scritto il progetto. Annunciato al Comic-Con International: San Diego nel 2019, Blade sarà il reboot del Marvel Cinematic Universe della trilogia Blade con protagonista Wesley Snipes lanciata nel 1998.

Nella trilogia Blade è stato interpretato da Wesley Snipes

Creato da Marv Wolfman e Gene Colan, Eric Brooks/Blade è apparso per la prima volta in The Tomb of Dracula # 10 del 1973. L’abile combattente possiede le potenti capacità fisiche di un vampiro, sebbene sia in grado di camminare alla luce del giorno senza essere ucciso. In tutti i fumetti, è stato ritratto come un cacciatore di vampiri. Oltre ad essere interpretato da Snipes nei tre film di Blade, il personaggio è stato interpretato anche da Sticky Fingaz in una serie televisiva del 2006. Al momento il film ha ancora bisogno di un regista, Mark Tonderai di Black Lightning ha espresso il suo interesse, dicendo: “Blade, per me, è proprio la mia strada in termini di sensibilità”. Scritto da Stacy Osei-Kuffour, la star principale sarà Mahershala Ali. Il film non ha ancora ricevuto una data di uscita, tuttavia pare sia stato scelto il titolo ufficiale.

Osei-Kuffour, oltre a scrivere il settimo episodio di Watchmen, incentrato sull’infanzia di Angela Abar in Vietnam interpretata da Regina King, ha anche lavorato come story editor nella serie tv Amazon Hunters con Al Pacino. Oltre a Run della HBO e in un episodio della prima stagione dello show Hulu Pen15, ottenendo una nomination agli Emmy Awards. Osei-Kuffour è la prima donna nera a scrivere un film dei Marvel Studios. In precedenza la Marvel ha scelto Nia DaCosta come prima donna nera regista del film dei Marvel Studios Captain Marvel 2.