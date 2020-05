Proseguono i lavori sulla serie TV di Netflix dedicata a Cuphead. Il progetto, che parte da uno dei più apprezzati videgiochi degli ultimi anni, si è rivelato in una primissima immagine rilasciata pochi giorni fa. Si tratta di un piccolo assaggio che mostra il look dei due protagonisti, in attesa di una presentazione completa che arriverà nelle prossime settimane.

Primo sguardo a The Cuphead Show, in arrivo su Netflix

Di seguito potete vedere il post di Catsuka dedicato all’immagine. La rivelazione è avvenuta in concomitanza con l’annuncio di un panel incentrato sulla serie TV che si terrà al prossimo Festival di Annecy. Questo evento si tiene ogni anno per celebrare il mondo dell’animazione e avrà luogo dal 15 al 30 giugno prossimo. L’incontro sarà parte del programma dedicata ai lavori in corso, per cui ci si attende aggiornamenti sullo stato dello sviluppo e probabilmente anche una possibile data di debutto della serie.

First picture of "The Cuphead Show!" animated series (Netflix).Produced by Dave Wasson (Mickey Mouse Shorts) & Cosmo… Gepostet von Catsuka am Mittwoch, 20. Mai 2020

Cuphead è un videogioco del 2017, nato nel 2017 ad opera dei due fratelli Jared e Chad Moldenhauer. I protagonisti sono due gemelli Cuphead, appunto, e Mugman, esseri antropomorfi con le teste a forma di tazza. I due si trovano in difficoltà dopo aver perso una partita a dadi contro il Diavolo che reclama le loro anime. Per salvarsi dalla dannazione dovranno raccogliere il compito di andare a riscuotere i contratti di tante altre figure sparse per la curiosa Isola Calamaio.

Il gioco si presenta con una struttura piuttosto semplice, con sezioni di vero e proprio run ‘n’ gun e tanti scontri con boss. Il livello di sfida è alto a dispetto del concept di base e i giocatori dovranno impegnarsi per portare a casa la vittoria.

A conquistare il pubblico però è stato soprattutto il look del titolo. Tutto è infatti un grande omaggio alle storie d’animazione del passato, sia nelle musiche che nei disegni.

Voi cosa ne pensate? che sensazioni vi trasmette questa prima immagine dello show Netflix dedicato a Cuphead?