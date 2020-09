Il D23 Expo rinviato al 2022

In principio l'evento era programmato per la prossima estate

La Disney ha spostato la sua prossima fiera D23 Expo al 2022. Il settimo evento semestrale, tenutosi ad Anaheim, in California, presso l’Anaheim Convention Center, era stato programmato per la prossima estate, ma ora si terrà il 9-11 settembre 2022. Disney ha detto che utilizzerà l’evento per dare il via alla celebrazione del 100° anniversario dell’azienda, in coincidenza con la fondazione dell’azienda nel 1923 da parte di Walt Disney. D23 è il fan club ufficiale di The Walt Disney Co. Il gruppo viene nel 2009 con Bob Iger che lo ha svelato all’incontro annuale della società. È meglio conosciuto per il suo evento espositivo, il D23 Expo. L’iscrizione include sconti e accesso anticipato alla convenzione.

Tanti gli eventi nel D23 Expo

Il primo D23 Expo si è tenuto presso l’Anaheim Convention Center con i padiglioni di Walt Disney Imagineering e Disney Consumer Products. Ha mostrato un’espansione di Fantasyland, un ampio rinnovamento di Star Tours per Disneyland e Disney’s Hollywood Studios. Oltre a un quarto film nella serie “Pirati dei Caraibi” e le apparizioni di John Travolta, Nicolas Cage, Patricia Heaton, Kelsey Grammer. Altri protagonisti Tim Burton, Selena Gomez, Robin Williams, Johnny Depp (nel ruolo del Capitano Jack Sparrow). Per chiudere con le esibizioni dal vivo di Miley Cyrus e The Muppets. Il D23 dello scorso anno includeva gigantesche mostre Marvel e un chiosco per iscriversi a Disney Plus e risparmiare $ 23 all’anno su un abbonamento triennale al servizio di streaming.

L’anteprima dell’evento presentato riguardava “Frozen II”, “Onward“, “Soul“, “Black Widow”, “Eternals”, “Star Wars: The Rise of Skywalker”, “Mulan”. Oltre a “Maleficent: Mistress of Evil” “Jungle Cruise” e “Crudelia” insieme ai progetti della 20th Century Fox “Ford v Ferrari”, “Spies in Disguise” e “The King’s Man”. La Disney ha ritardato l’uscita di molti film, tra cui “Jungle Cruise”, “Eternals” e “Black Widow”.