Daisy Ridley si propone come Spider-Woman

Daisy Ridley “vorrebbe” interpretare Spider-Woman nell’esteso universo di Spider-Man. Secondo l’attrice, sarebbe “di sicuro” trasformata in un altro franchise di successo dopo Star Wars. Dopo un rapporto del febbraio 2020, secondo cui la Sony Pictures avrebbe puntato la regista di Breaking Bad Michelle MacLaren per un film di Spider-Woman con Alicia Vikander di Tomb Raider, il nome di Daisy Ridley è emerso tra i fan. Tanti, infatti, la vorrebbero nei panni della spia Jessica Drew. Nello stesso anno, la regista di Booksmart e Don’t Worry Darling Olivia Wilde ha confermato i rapporti secondo i quali avrebbe diretto un film Marvel guidato da donne, il tutto dopo aver accennato al suo coinvolgimento con Spider-Woman, che dovrebbe far parte dell’adiacente MCU Sony Pictures Universe of Marvel Characters.

Le parole di Daisy Ridley

Intervistata dall’autrice di best seller USA Today Sariah Wilson in vista del suo nuovo film Chaos Walking, che Ridley conduce con la star di Spider-Man Tom Holland, la Ridley ha rivelato di non avere familiarità con le voci sul casting ma ha dichiarato che “le piacerebbe interpretare Spider-Woman”. Dopo aver chiesto se Spider-Woman fa parte “dello Spider-Verse”, Ridley ha dichiarato che “di sicuro” si sarebbe unita all’universo che già ospita il Venom di Tom Hardy e il Morbius di Jared Leto. Queste le sue dichiarazioni: “Accipicchia, mi piacerebbe molto interpretare Spider-Woman. Ma è più una questione di un universo esteso di Spider-Man, giusto?”

Olivia Wilde dirigerà un film Marvel per Sony. Secondo un rapporto emerso lo scorso anno, il film di Spider-Woman, a cui la Sony e la produttrice Amy Pascal stanno lavorando, è lo stesso progetto in cui la Wilde è coinvolta. La Wilde ha ritwittato la notizia insieme a un’emoji di ragno, anche se non ha fornito ulteriori informazioni. Dato che il rapporto suggerisce che Spider-Woman sarebbe il soggetto del film, il tweet sfacciato di Wilde ne sembra una conferma. Ciò che è sconosciuto, tuttavia, è quale dei tanti personaggi che hanno indossato il mantello sarà presente.