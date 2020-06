La rete via cavo Comedy Central ha annunciato l’ordine di Jodie, spin-off della popolare serie animata degli anni’90 Daria. Sarà incentrato sull’omonima compagna di classe afroamericana della protagonista, doppiata nell’occasione dalla star di Black-ish Tracee Ellis Ross. Jodie Landon è una studentessa molto capace la quale soffriva la grande pressione di essere un modello per i ragazzi afroamericani della sua scuola. Le enormi aspettative dei genitori e le imposizioni, in particolare del padre, sono alla base dei tormenti di Jodie.

La nuova serie scritta da Grace Edwards segue dunque le avventure di Jodie, ora una giovane donna, all’indomani della laurea. La ragazza è alle prese con un “mondo complicato”. La serie Daria si propone di raccontare al meglio le tante tribolazioni causate dalla ricerca del lavoro delle nuove generazioni. Al contempo presenta temi di empowerment riguardo il genere e le linee razziali oltre ai problemi professionali che le giovani donne di colore affrontano oggi. “Sono entusiasta di dare vita a questo progetto con MTV, sia come produttore esecutivo che doppiando il personaggio di Jodie. Essere in grado di dare voce a storie fresche, femministe e inesplorate di giovani donne mi entusiasta”, ha detto Ellis Ross quando è stata annunciata la serie.

Chris McCarthy commenta la scelta di Tracee Ellis Ross

“Presenteremo un cast eterogeneo, composto principalmente da giovani personaggi femminili intelligenti e ambiziosi che sono vulnerabili e imperfetti, interessanti e divertenti”. Ha aggiunto il presidente di MTV Chris McCarthy che ha poi spiegato: “Jodie sarà il primo spettacolo animato per adulti in quasi 20 anni che vedrà come protagonista una donna di colore. Sarà una commedia sul posto di lavoro intelligente e divertente, piena di commenti su tutto, dal sesso, alla tecnologia fino alla cultura”. Per poi concludere: “Data la passione per questi personaggi, c’era solo una persona che poteva basarsi sull’eredità per reinventare Jodie per un’intera nuova generazione, e quella persona è Tracee Ellis Ross”.

