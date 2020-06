Un’eroina nativa americana in arrivo nel MCU?

Secondo quanto rivela il sito insider Murphy’s Multiverse, la compagnia di casting “Sarah Finn Casting” avrebbe pubblicato un avviso, in cui rivela di essere alla ricerca di un’attrice per un ruolo importante in una prossima serie di Disney+. L’interprete dovrà conoscere l’ASL, il linguaggio dei segni americano. Questa la descrizione dell’attrice richiesta: “Malia, una ragazza sui venti anni, sorda, nativa americana o di discendenze latino americane, è una persona sveglia, sicura di sé e indipendente”. La serie in cui apparirà il nuovo personaggio verrà filmata negli Stati Uniti nel corso del prossimo autunno. Una data date che porta direttamente alla produzione di Hawkeye.

Chi è l’eroina nativa americana?

Molti utenti, analizzando la descrizione dell’eroina nativa americana, hanno anche pensato a Maya Lopez. Il personaggio, creato da David Mack e Joe Quesada, è apparsa per la prima volta in Daredevil n. 9 nel 1999. Supereroina nativa americana tra i pochi personaggi sordi dei fumetti. Nel corso della sua vita editoriale, Echo è stata, oltre che un membro di spicco dei Nuovi Vendicatori, anche alleata ed interesse sentimentale di Devil. La caratteristica distintiva del personaggio è la pittura facciale bianca a forma di mano che porta per ricordare l’impronta di sangue lasciatale sul viso dal padre morente. Echo è dotata fin da bambina di un’intelligenza straordinaria e di una memoria eidetica che le permette non solo di ricordare tutto ciò che vede, ma anche di riprodurlo perfettamente per una sorta di innata abilità mimica simile ai “riflessi fotografici” di Taskmaster.

A prescindere dal grado di difficoltà, purché sia un’azione motoria, Echo è in grado di copiare perfettamente qualsiasi cosa veda. Tramite tale capacità, nel corso degli anni Maya è diventata: una talentuosa pianista, un’eccellente acrobata, una dotata ballerina. Oltre a un’ottima pilota, una ginnasta di livelli olimpici e, soprattutto, una delle migliori combattenti corpo a corpo dell’Universo Marvel.