D&D ripropone il Fiend Folio per beneficenza

D&D ripropone un supplemento dal proprio passato per beneficenza: alcuni mostri tratti direttamente dal Fiend Folio. Il titolo completo è Mordenkainen’s Fiendish Folio, Volume 1: Monsters Malevolent and Benign, un supplemento digitale che contiene diciotto creature, comprese di statistiche e descrizione, apparse per la prima volta nel Fiend Folio. Tutto il ricavato sarà donato alla Extra Life Charity.

The Fiend Folio

L’originale Fiend Folio era un supplemento pubblicato dalla TSR nel lontano 1979 che mostrava classici mostri di D&D come i Githyanki. Mostrava inoltre alcuni mostri (i drow, ad esempio) che precedentemente erano apparsi in alcune avventure, ma non erano presenti nel manuale base. Il Mordekainen’s Fiendish Folio contiene statistiche di mostri di basso livello non molto pericolosi, come il Jermlaine o il Norker, una creatura goblinoide. Altri mostri sono l’Insetto assassino, lo Xill a quattro braccia o l’Eye of Fear and Terror, un non-morto che spara fiamme da uno dei suoi occhi cristallini e infonde paura dall’altro.

C’è anche un mostro più importante in questa raccolta: lo Slaad lord Ygorl, personificazione della neutralità caotica. Lo slaad è il signore del Limbo ed è armato con un gigantesco falcetto adamantino che può uccidere istantaneamente le sue vittime. Qualunque creatura che riduce i suoi punti vita a 0 dopo un attacco dell’arma, si disfa (e con lei tutto l’equipaggiamento che porta) in cenere. Non solo: ogni creatura uccisa in questo modo può essere riportata in vita solo da un incantesimo Desiderio, altrimenti la morte sarà permanente.

Il 70% dei proventi saranno donati ad Extra Life, un’organizzazione di beneficenza che lavora con gli ospedali per bambini. Il supplemento può essere acquistato su Dungeon Masters Guild al prezzo di 9.99 dollari.