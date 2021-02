Demon Slayer: in arrivo due regali esclusivi per gli Star Days

La seconda edizione degli Star Days sta per arrivare e porta due regali esclusivi per i fan di Demon Slayer – Kimetsu No Yaiba. Con il volume 13 arrivano infatti due omaggi di Star Comics, pensati per i fan della serie che ha stregato tutto il mondo: l’autografo di Gotouge e una sovraccoperta limitata.

Star Days: due regali per gli amanti di Demon Slayer

Se anche voi vi siete appassionati alla storia di Tanjiro, che deve affrontare terribili avventure per salvare la sorella minore Nezuko prima che sia troppo tardi, avete un motivo in più per attendere gli Star Days. In occasione del festival online dedicato a tutto l’universo di storie di Star Comics, Demon Slayer – Kimetsu No Yaiba riceve due sorprese.

Il volume 13, in uscita il 12 maggio, ha in allegato un mini shikishi con la riproduzione dell’autografo di Gotouge sensei, l’autore della serie. Inoltre, potete acquistare una speciale sovraccoperta realizzata appositamente per gli Star Days, con un’illustrazione inedita. Il tutto allo stesso prezzo di sempre: sono due regali di Star Comics.

Un’occasione unica (e gratuita)

I due gadget gratuiti sono disponibili solo ed esclusivamente per chi prenota una copia nelle fumetterie aderenti agli Star Days 2021. Per sapere se il vostro negozio di fiducia partecipa all’iniziativa, basta consultare il sito dell’evento e cliccare il box in costante aggiornamento.

Le prenotazioni sono aperte dal 22 febbraio fino al 30 marzo. Se non volete perdervi la possibilità di ottenere gratuitamente questi due regali, conviene controllare subito e contattare la vostra fumetteria. Il volume 13 dell’opera di Koyoharu Gotouge costa sempre 4,50 euro e arriva il 12 maggio 2021.

Oltre a questi due regali sono molte le iniziative legate agli Star Days di quest’anno, dalle dediche dei volumi alle uscite esclusive. Oltre a tanti ospiti di primissimo piano nel mondo fumettistico. Se volete sapere tutto nel dettaglio, vi rimandiamo a questo nostro articolo sugli Star Days 2021.