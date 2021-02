In arrivo gli Star Days 2021, l’attesissimo evento Star Comics...

Il fumetto non si ferma: in arrivo Star Days, Comics Unlocked!

Annunciati da Star Comics per la primavera 2021 i nuovi Star Days. Quest’anno l’evento si svolgerà interamente online, in modo tale da tenere in contatto lettori e autori in completa sicurezza, finché non sarà possibile tornare a vedersi dal vivo. L’evento durerà due mesi e coinvolgerà anche gli amanti dei manga.

Star Days 2021: come si svolgerà l’evento

La prima edizione, che si era tenuta a settembre 2020, aveva riscosso un grande successo tra il pubblico: ecco perché la casa editrice perugina Star Comics ha rinnovato l’appuntamento per quest’anno, anticipandolo alla primavera visto l’entusiasmo dei lettori.

Al posto di durare due giorni, gli Star Days si svolgeranno nel corso di due mesi, ad aprile e maggio. Ci saranno sessioni di dedica (su copie prenotabili in fumetteria), approfondimenti, talk e interviste, dirette live con gli sketch durante le quali sarà possibile intervenire ponendo domande agli autori.

Purtroppo, vista la situazione di pandemia, quest’anno sarà diverso, ma l’idea di base resta la stessa: tenere in contatto il grande pubblico con gli autori, con al centro le fumetterie, anello di congiunzione tra lettori e casa editrice. I panel a cui sarà possibile assistere sono moltissimi, per un evento Star Days 2021 davvero indimenticabile.

L’obiettivo degli Star Days è quello di sostenere le fumetterie. Chiunque sia interessato ad avere una copia con uno sketch o una dedica dovrà recarsi in un punto vendita per prenotare il proprio fumetto: è questa l’unica modalità. Le copie con dedica non saranno soggette a un sovrapprezzo. Ovviamente, le dediche che possono essere realizzate sono limitate; primo arrivato, primo servito. Ogni fumetteria sarà in grado di prenotare un determinato numero di copie. Se non riuscite a prenotare una dedica o un disegno, potrete comunque riservarvi una copia autografata.

Quali saranno gli ospiti?

Gli autori che prenderanno parte agli Star Days 2021 sono tantissimi: molti di loro devono ancora essere rivelati. Finora siamo al corrente della partecipazione di Matteo Bussola, Paola Barbato ed Emilio Pilliu (in occasione del lancio di Bacteria) e di Mirka Andolfo con il nuovo Sweet Paprika. I nomi degli autori che parteciperanno all’evento Star Comics verranno annunciati sui canali social della casa editrice e anche sul sito ufficiale.

Anche gli appassionati di manga non rimarranno delusi: sono previsti sessioni di autografi, approfondimenti e tanti incontri esclusivi dedicati proprio al fumetto giapponese.