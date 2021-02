Dopo il licenziamento di Gina Carano, e la notizia che quindi l’attrice non prenderà parte alla terza stagione della serie The Mandalorian nei panni di Cara Dune, i fan si sono mobilitati sui social per proporre alla casa di produzione di ingaggiare Lucy Lawless al suo posto.

Cara Dune può restare nell’universo di The Mandalorian grazie a Lucy Lawless?

I fan hanno accolto bene il licenziamento di Gina Carano. L’attrice infatti aveva perso la stima di molti a seguito di alcune sue dichiarazioni non poco controverse sulla pandemia COVID. Era anche noto il suo appoggio verso l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato però un post che ha sollevato nuove polemiche.

Per il personaggio da lei interpretato, la mercenaria ribelle Cara Dune, si pongono quindi due opzioni: Cara può essere semplicemente eliminata dalla serie oppure si può procedere a un recasting. I fan sembrano appoggiare questa seconda eventualità, e hanno già avviato una campagna social per promuovere l’ingaggio di Lucy Lawless, la star di Xena – Principessa Guerriera.

Essendo Cara un personaggio secondario, non era necessariamente nei programmi della Lucasfilm tenerla sullo schermo così a lungo; ma a quanto pare gli appassionati di Star Wars la amano abbastanza da voler continuare a seguire le sue vicende. Si pensava che il personaggio di Cara Dune sarebbe stato al centro del nuovo show Disney+ Rangers of the New Republic.

Le opinioni controverse di Gina Carano

L’attrice aveva scatenato una serie di critiche legate a diversi suoi post. A proposito delle ultime elezioni americane, aveva sostenuto la teoria secondo la quale i voti sarebbero stati “rubati”. Non aveva neanche risparmiato i commenti sull’utilità delle mascherine per contrastare la pandemia, dichiarando tuttavia di rispettare chi le chiedeva di indossarla. Ciò che le è valso il licenziamento da parte della Lucasfilm è stato tuttavia il suo ultimo post.