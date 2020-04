Ecco tutti i dettagli della nave di The Mandalorian

The Mandalorian ha debuttato da poche settimane in Italia, in concomitanza con il lancio di Disney+. Lo show, il primo in live-action basato sull’universo di Star Wars, ha ottenuto un grande successo, riaccendendo la passione tra i fan del franchise. E tra un Baby Yoda (il cui nome ufficiale è Il Bambino) e il ritorno dell’Impero, anche la nave utilizzata dal protagonista di The Mandalorian ha contribuito a questo risultato. Il fascino del veicolo è molto grande e ora possiamo esplorarlo maggiormente nel dettaglio.

Un artista crea un disegno in sezione della nave di The Mandalorian

Max Degtyarev ha pubblicato una serie di illustrazioni che mostrano la Razor Crest in ogni suo aspetto. Si tratta di disegni in sezione, accompagnati da didascalie che approfondiscono gli elementi ritratti. Si va dagli aspetti più tecnici, come i cannoni, i sensori e la tecnologia utilizzata dal Mandaloriano a piccoli camei dei diversi viaggiatori che sono saliti a bordo della nave. Sì, ovviamente c’è anche il Bambino, ritratto in una delle sue apparizioni più iconiche della prima stagione.

Si tratta di un lavoro realizzato da un fan, quindi nulla di effettivamente ufficiale. Tuttavia, l’attenzione posta su tutti i dettagli e la cura nella ricostruzione è sicuramente affascinante e può offrire tanti spunti divertenti per gli appassionati. È importante però ricordare che si tratta di un’opera realizzata dopo la conclusione della prima stagione. Ergo, se non siete in pari con lo show, potreste trovare piccoli e grandi spoiler, quindi fate attenzione!

Se volete scoprire questa fantastica illustrazione della nave di The Mandalorian, potete andare a scoprirla direttamente sulla pagina Behance di Max Degtyarev.

Intanto, la seconda stagione di The Mandalorian è attesissima dai fan. Entrata in produzione già prima del debutto dei primi episodi, vedrà l’apparizione di uno dei personaggi più amati dagli appassionati di Star Wars. Il debutto è previsto per questo autunno, in una data ancora non annunciata.