The Mandalorian realizza un sogno dei fan di Star Wars...

Nelle ultime ora è arrivata una vera e propria bomba riguardo The Mandalorian. Secondo indiscrezioni riportate dal portale Cbr, la star di Daredevil Rosario Dawson apparirà come Ahsoka Tano nella seconda stagione dello show. Questa potrebbe essere la prima apparizione del personaggio in azione dal vivo, dopo il debutto nella serie animata Star Wars: The Clone Wars nell’agosto 2008. Un sogno che si avvera per molti fan che, già un paio di anni fa, avevano sperato nell’ingaggio della Dawson proprio nel ruolo di Ahsoka Tano.

Rosario Dawson ha sempre aperto all’eventuale ingaggio

Per anni la Dawson ha sostenuto la causa. “C’è un’intera campagna online in corso per portarmi in Star Wars per interpretare Ahsoka Tano, il che sarebbe fantastico”, ha detto nel 2017. Recentemente, nel gennaio di quest’anno, ha espresso il suo sostegno al casting e le ultime indiscrezioni sembrano portare in questo senso ottime notiziwe. Oltre a Daredevil, Rosario Dawson è apparsa anche nelle serie Marvel Netflix Luke Cage, Jessica Jones, Iron First e The Defenders. Recentemente ha recitato in Zombieland: Double Tap and Jay e Silent Bob Reboot. Ha anche doppiato Wonder Woman in Wonder Woman: Bloodlines, The Death of Superman e Justice League Dark.

Ricordiamo che The Mandalorian sbarca in TV in chiaro su Italia 1 domenica 22 marzo. La rete Mediaset trasmetterà il primo episodio della serie Disney ambientata nell’universo di Star Wars. Il portale ufficiale di mediasetplay ci fa sapere che l’episodio, diretto da Dave Filoni, verrà trasmesso alle 23:25. Si potrà vedere anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play. Molto probabilmente si tratta di un lancio promozionale prima dell’arrivo di Disney+ in Italia previsto per il 24 marzo. Composta da 8 episodi per la prima stagione, ha visto l’esordio 12 novembre 2019 attraverso il nuovo servizio di video on demand della Disney: Disney+.