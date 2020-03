Disney cancella una data di uscita per il 2021

Walt Disney Studios ha rimosso un film dalla sua lista di uscita del 2021. È interessante notare che quel film era previsto insieme a quello senza titolo Marvel che Sony ha aggiunto alla sua lista solo poche settimane fa. Un film senza titolo è stato programmato per essere rilasciato dalla Disney con il suo banner principale l’8 ottobre 2021. Tuttavia, qualunque sia questo film, per ora è stato abbandonato dal programma della casa di produzione. L’unico altro film che la Disney ha programmato per Ottobre 2021 è fissato per il 13, e sarà distribuito sotto la bandiera della 20th Century Fox.

I progetti su Spider Woman

Già nella prima metà di febbraio, l’Expositor Relations Co. rivelò che un film “senza titolo Sony/Marvel” sarebbe stato lanciato l’8 ottobre 2021 da Sony. Sembra quindi che la Disney abbia deciso di riprogrammare il proprio film per evitare di rilasciarlo lo stesso giorno della misteriosa uscita della Marvel. Anche se non si sa nulla del film in questo periodo, sarà probabilmente uno dedicato alla saga di Spider-Man. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che Sony sta cercando di introdurre Jessica Drew/Spider-Woman nel prossimo futuro, anche se questo non è confermato. Si dice anche che molti altri film Marvel siano presenti nelle opere di Sony, che ha in mente personaggi come Black Cat, Kraven the Hunter e Sinister Six.

Ricordiamo che Jessica Miriam Drew, è un personaggio immaginario dei fumetti pubblicato negli Stati Uniti d’America dalla Marvel Comics; creato da Archie Goodwin e dal disegnatore Sal Buscema nel 1977. Esordì nella serie a fumetti Marvel Spotlight n. 32. Ha fatto anche parte del gruppo dei Nuovi Vendicatori. Può emettere scariche elettriche dalle mani, ha una resistenza e una forza fisica sovrumana. Può controllare l’emissione dei suoi feromoni e ampliarne gli effetti, attraendo così a sé gli uomini e repellendo le donne. Grazie al un costume della HYDRA, è capace di volare. È stata addestrata sia dall’HYDRA che dallo S.H.I.E.L.D. nelle arti marziali e nello spionaggio.