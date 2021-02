Disney+ annuncia nuove serie TV originali fatte in Europa

Disney+ ha moltissime novità questo mese, tra cui la più importante è senza dubbio l’arrivo di Star, il canale streaming dedicato agli adulti sulla piattaforma. Ma arrivano nuove serie TV e film su tutta la linea. In questo articolo vi parliamo in particolare delle nuove serie TV originali fatte in Europa, che stanno per sbarcare su Star e Disney+.

10 serie TV originali fatte in Europa in arrivo su Disney+

Disney+ ha deciso di scommettere molto sulle serie TV originali per rilanciare ancora il suo servizio, che ha già dimostrato un successo dirompente. Ma non tutte sono produzione hollywoodiano. Noi europei abbiamo il vantaggio di aver contribuito moltissimo alla storia del cinema e ora abbiamo l’opportunità di farlo quella dello streaming.

Produzioni originali per la Francia

Da oltre le Alpi arrivano due serie Star Originals e due per Disney+. Su Star arriva Oussekine, miniserie di quattro episodi basata su fatti realmente accaduti, che il 5 dicembre 1986, portarono alla morte del giovane studente Malik Oussekine. Soprano: Sing or Die racconta invece la vita degli artisti musicali più celebri in Francia, mentre si preparano a un tour estivo nel 2022. In sei episodi narrano come da Marsiglia siano arrivati al successo.

In sei episodi su Disney+ vediamo invece Parallels, serie fantasy che racconta quattro adolescenti che finiscono in dimensioni parallele e cercano di tornare a casa. Weekend Family è invece una commedia che racconta la vita di una famiglia allargata e moderna, che si trova insieme per i weekend. In tutto otto episodi.

Disney+ serie TV originali in Europa: Germania e Paesi Bassi

Dalla Germania arriva per Star Sultan City, una serie dark comedy sulla matriarca di una famiglia turco-tedesca che diventa per errore il capo di un mondo criminale. Sei episodi davvero originali. Sam – A Saxon

racconta invece una storia vera e drammatica, quella del primo ufficiale di polizia nero della Germania dell’Est, che passa da eroe a nemico dello Stato in solo 8 episodi.

Dai Paesi Bassi arriva invece Feyenoord Rotterdam, documentario sportivo di otto episodi incentrato sulla squadra di calcio, che apre le porte per mostrarci cosa accade fuori dal campo.

A queste serie si aggiungono tre prodotti italiani: The Good Mothers che racconta la storia di tre donne nate in famiglie ‘ndraghetiste ma che vogliono collaborare con la giustizia; Le Fate Ignoranti di Ferzan Özpetek e infine il rilancio dell’amatissima serie Boris, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo. Se non avete mai visto le prime stagioni di questa perla della TV italiana, in questo articolo su Tech Princess vi spieghiamo perché guardarla.