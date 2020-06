Dungeons & Dragons: il cast di Game of Thrones si riunisce per giocare

Diversi attori della serie Game of Thrones della HBO si riuniranno per giocare al noto gioco di ruolo Dungeons & Dragons il prossimo fine settimana. Wizards of the Coast ha annunciato che Daniel Portman (Podrick), Gemma Whelan (Yara), Iwan Rheon (Ramsay), Kristian Nairn (Hodor) e Natalia Tena (Osha) faranno parte del D&D Live 2020: Roll w/Advantage del prossimo fine settimana. Gli attori giocheranno con DM Kate Welch, uno dei game designer di D&D. Il gioco andrà in onda sul canale Twitch di Dungeons & Dragons alle 12:00 di sabato 20 giugno.

Arrivano i dettagli sulla trama del gioco

EW ha ricordato ai giocatori che “incontreranno una creatura insolita che li costringerà ad uno strano compito. Sembra abbastanza semplice – ma in un regno leggendario per il suo pericolo, non tutto è come sembra”. Dato che quest’anno non è possibile organizzare un evento D&D ‘da vicino’, si è deciso di riunire online un cast di star tra cui Brandon Routh, Deborah Ann Woll, Karen Gillan, David Harbour e altri ancora per giocare in una serie di avventure one-shot per aiutare a mostrare l’accessibilità del gioco ai nuovi giocatori. I fan possono anche conquistare una partita a Dungeons & Dragons durante l’evento, poiché Wizards of the Coast sta organizzando centinaia di giochi a distanza a cui i giocatori possono iscriversi facendo una donazione al Red Nose Day.

D&D Live 2020: Roll w / Advantage probabilmente annuncerà una nuova avventura ambientata in Icewind Dale, la casa del famoso danger ranger Drizzt Do’Urden e ambientazione di numerosi romanzi di D&D. L’evento prende il via giovedì 18 giugno alle 10 PT. Per l’occasione è stato realizzato un video introduttivo di presentazione. Nel filmato Tena, Rheon e Portman prendono in giro un po’ i personaggi che stanno creando per il gioco di ruolo.