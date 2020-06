Nonostante sia trascorso oltre un anno, continuano le discussioni su Avengers: Endgame. I Fratelli Russo hanno presentato innumerevoli personaggi durante gli show. Tra questi c’è Nebula di Karen Gillan, che è passata da eroe malvagio a quello emotivamente vulnerabile nel corso del suo percorso nel MCU. Nebula e Rocket furono gli unici due Guardiani della Galassia a sopravvivere all’assalto di Thanos e al famigerato schiocco. Ciò legò i due personaggi e costrinse anche Nebula ad affrontare finalmente Thanos e vedere suo padre ucciso due volte in modi diversi.

Il percorso di Nebula

I fan sono ansiosi di vedere cosa riserva James Gunn per il gruppo di personaggi di Guardiani della Galassia Vol. 3, e ora Karen Gillan ha condiviso le sue speranze per Nebula nel prossimo sequel. “Penso al suo futuro nel senso di come cambierà adesso la sua vita dopo che la persona che le ha provocato quegli abusi è uscita dalla sua vita”, ha ammesso l’attrice. Per poi aggiungere: “Ricomincerà da capo? Penso sia complicato, perché nonostante quel tipo di abuso, un figlio ama sempre i genitori e sono tristi quando non ci sono più, ma allo stesso tempo li odiano e sono sollevati non ci siano più”. La sua intenzione è chiara: “Sarei interessata a portarla a cambiare radicalmente la propria vita, a ricominciare”.

Durante il panel virtuale organizzato per il GalaxyCon Live, l’attrice ha discusso anche del suo percorso come Nebula nel Marvel Cinematic Universe. “Sono stata in grado di utilizzare molti problemi psicologici che erano in lei, perché è un personaggio che ha affrontato degli abusi nella sua vita da parte del padre, fin da giovanissima“. Un percorso difficile: “Non per farla troppo pesante, ma lui ha messo le due sorelle l’una contro l’altra – lei sarebbe stata sempre quella inferiore mentre l’altra la prediletta”. E ha concluso: “In realtà è qualcosa che accade di frequente nelle famiglie con più figli. Io non ho fratelli né sorelle, quindi è qualcosa su cui mi sono dovuta documentare”.