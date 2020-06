Judd Apatow al lavoro su un documentario su George Carlin...

In una nuova intervista con il Boston Globe, Judd Apatow ha rivelato che sta attualmente lavorando a un documentario sul leggendario comico George Carlin. Alla domanda sul futuro della sua carriera, Apatow ha detto che “sto per iniziare a lavorare con il mio partner Michael Bonfiglio per un documentario su George Carlin”. per poi aggiungere: “Quindi non vedo l’ora di guardare molte interviste di Carlin. Penso che il suo lavoro si sia rivelato molto profetico”. Conosciuto come “il decano dei comici della controcultura“. George Carlin era una figura molto politica la cui routine delle “sette parolacce” è stata protagonista dei titoli delle testate nazionali come parte di un caso di censura che si è svolto alla Corte Suprema.

A partire dal 1977, George Carlin girò 14 commedie speciali per HBO, e sebbene Judd Apatow non abbia menzionato alcun coinvolgimento con la rete, è ovvio che HBO sarebbe la soluzione ideale per un documentario sull’attore. I rappresentanti di HBO, Apatow e Bonfiglio, non hanno risposto alle richieste di commento. Anche se una fonte ha suggerito che sarebbe stato pubblicato un comunicato stampa sull’acquisizione del progetto. Oltre alle sue commedie speciali, Carlin è stato spesso interprete e ospite di The Tonight Show. Inoltre ha ospitato il primo episodio di Saturday Night Live nel 1975. Ha anche interpretato Rufus nei film di Bill & Ted e ha recitato in un trio di Kevin Film di Smith, incluso Dogma.

George Carlin morì all’età di 71 anni

George Carlin morì di insufficienza cardiaca all’età di 71 anni, a meno di quattro mesi dopo le riprese della sua ultima commedia speciale. Gli fu assegnato postumo il Premio Mark Twain per American Humor. Secondo quanto riferito, le ceneri di Carlin erano sparpagliate di fronte a vari locali notturni che aveva suonato a New York. I fan di Carlin dovrebbero anche sapere che c’è in cantiere un film biografico in fase di sviluppo presso il Jackal Group di Gail Berman.