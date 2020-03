Dylan Dog vs Coronavirus, l’immagine ufficiale Bonelli

Dylan Dog contro il Coronavirus. L’Indagatore dell’Incubo invita tutti a restare a casa in questo momento difficile. Un appello reso possibile dal suo creatore, Tiziano Sclavi, e dalla matita di Sergio Gerasi. Sul sito ufficiale della Bonelli si può vedere una tavola dedicata all’emergenza Coronavirus, un messaggio che gli autori hanno fatto pronunciare al famoso Indagatore dell’Incubo.

Dylan Dog vs Coronavirus

Nel fumetto Dylan rompe la quarta parete riconoscendo che il mostro da cui dobbiamo guardarci non fa parte di una delle sue storie. Nella seconda tavola constata che non è sufficiente la presenza di sintomi per essere infetti, quindi è meglio restare a casa per non trasformarci noi in mostri che, come novelli untori, minacciano inconsapevolmente la salute delle altre persone. Nell’ultima vignetta sottolinea la necessità di restare fra le nostre quattro mura, condendo l’invito con la sua classica esclamazione “Giuda Ballerino!“.

Anche Dylan Dog inganna il tempo come può. Nella tavola lo vediamo lavorare al suo galeone in miniatura, un modellino che, durante le sue avventure, finisce spesso ridotto in pezzi. A quel punto Dylan ricomincia da capo il suo lavoro certosino, chiedendosi se riuscirà mai a completarlo. Avremmo anche potuto vederlo suonare il clarinetto per ingannare il tempo. Qualunque cosa può essere utile per non impazzire chiusi in casa, specialmente se si è in compagnia di Groucho.

Dylan Dog è un fumetto edito da Sergio Bonelli Editore, pubblicato per la prima volta il 26 settembre 1986. Il fumetto ha cadenza mensile e poco tempo fa ha festeggiato la sua longevità con il numero 400. Creato da Tiziano Sclavi, è gradualmente diventato uno dei personaggi più famosi della Bonelli, apprezzato anche all’estero e di cui è stato realizzato un film (due, se vogliamo Dellamorte Dellamore del 1994, in realtà ispirato all’omonimo romanzo di Sclavi), Dylan Dog – Il film (2010). Entrambi i lungometraggi traggono ispirazione dal personaggio ma se ne discostano parecchio.

Non ci resta che unirci all’appello di Dylan: restate a casa, Giuda Ballerino!