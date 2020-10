Game of Thrones: Emilia Clarke svela la sua teoria su Drogon

Emilia Clarke ha una teoria deprimente su dove sia andato Drogon dopo il finale di serie di Game of Thrones. Crede che, dopo aver bruciato il Trono di Spade e aver raccolto il corpo di Daenerys, Drogon abbia continuato a vagare con la madre morta al sicuro nelle sue mani. “Penso che voli in giro con il suo corpo fino a quando non si decompone”, ha detto la Clarke. Ha anche insinuato che, anche dopo che il corpo di Daenerys è marcito, “Penso continui a volare finché non può più volare … continua a soffrire”, ha osservato l’attrice. Ricordiamo che, dopo la morte di Daenery per mano di Jon Snow, Drogon – l’ultimo drago sopravvissuto dei tre – ha preso il suo corpo tra gli artigli ed è poi fuggito da Approdo del Re, ma non prima di aver sciolto il Trono di Spade.

Il cast di Game of Thrones

La sua posizione in seguito agli eventi è rimasta un mistero, anche se si sa che è stato avvistato l’ultima volta intorno a Volantis. King Bran ha suggerito che la ricerca del drago sarebbe continuata.

Ricordiamo che Game of Thrones è interpretato da Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Emilia Clarke. Oltre a Sophie Turner, Maisie Williams e Kit Harington. La raccolta 4K UHD verrà rilasciata il 3 novembre.

Il portale TV Line ha recentemente scelto alcuni dei fatti più interessanti del libro intitolato Fire Cannot Kill a Dragon: Game of Thrones. Tra questi una citazione di Maisie Williams in cui l’attrice esprime la sua delusione per il fatto che Arya non sia riuscita a uccidere Cersei (Lena Headey). “Volevo che uccidesse Cersei, anche se questo significava che morisse”, le sue parole. “Anche fino al punto in cui lei è con Jaime, ho pensato che gli avrebbe sparato in faccia [e si sarebbe rivelato come Arya], e sarebbero morti entrambi. Ho pensato che fosse quello il desiderio di Arya”.