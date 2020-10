Mank di Fincher: pubblicato il primo trailer

Il nuovo film di David Fincher “Mank” ha il suo primo trailer. Insieme al filmato, Netflix ha anche annunciato che il film uscirà nei cinema a novembre e sarà disponibile sulla loro piattaforma di streaming il 4 dicembre. Il film biografico in bianco e nero segue la vita dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz e la sua battaglia con il regista Orson Welles per il merito della sceneggiatura di “Citizen Kane”.

Il cast di Mank

Gary Oldman interpreta Mankiewicz, Tom Burke interpreta Orson Welles e Amanda Seyfried invece Marion Davies. Quest’ultima è un’attrice di Broadway amante del magnate dei giornali William Randolph Hearst, la cui vita è stata la base del primo lungometraggio di Welles. Lily Collins, Arliss Howard, Tom Pelphrey, Sam Troughton, Ferdinand Kingsley, Tuppence Middleton, Tom Burke e Charles Dance completano il cast. “Mank” è basato su una sceneggiatura del 2003 del defunto padre di Fincher, Jack Fincher. “Gone Girl”, l’ultimo film di Fincher, è stato un successo di critica e commerciale, guadagnando $ 369,3 milioni al botteghino globale.

Rosamund Pike ha ricevuto una nomination all’Oscar come migliore attrice per il ruolo della misteriosa Amy Elliott Dunne. Fincher non ha diretto un film da allora, con alcuni progetti che non sono riusciti a realizzare. Il regista doveva dirigere il sequel di “World War Z” con il ritorno della star Brad Pitt, ma il film è stato sospeso dalla Paramount nel febbraio 2019. Fincher è passato alla televisione nel frattempo, dirigendo e producendo per la serie Netflix ” Mindhunter “e” Love, Death & Robots “dal 2016. David Andrew Leo Fincher è un regista e produttore cinematografico statunitense. Ritenuto uno dei più capaci e poliedrici cineasti statunitensi della sua generazione[1], tra le sue opere spiccano numerose pellicole di successo, tra cui Fight Club, Seven e il pluripremiato The Social Network.