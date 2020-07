Muore Ennio Morricone, grande compositore italiano

È morto nella notte Ennio Morricone, leggendario compositore italiano, uno dei più celebri al mondo. Il musicista ci ha lasciato questa notte all’età di 91 anni. Stando a quanto riportato dall’ANSA, il decesso sarebbe avvenuto a causa delle conseguenze di una caduta, che l’aveva portato al ricovero in un ospedale romano.

Ennio Morricone è morto a 91 anni

Questo grande autore oltre che un maestro della musica classica è senza dubbio uno dei più noti e celebrati autori di colonne sonore non solo del nostro Paese ma di tutta la storia del cinema e della televisione. Tra i film su cui ha lavorato si contano Nuovo Cinema Paradiso, Sacco e Vanzetti, La classe operaia va in paradiso, Amleto di Franco Zeffirelli e molti, molti altri ancora.

Fra le sue opere più celebri si ricordano sicuramente quelle composte per i film di Sergio Leone. Amico d’infanzia del cineasta romano Morricone ha musicato tutte le sue opere, a partire dalla immortale Trilogia del Dollaro. Le colonne sonore di titoli come Il buono, il brutto, il cattivo e C’era una volta in America sono diventate parte integrante della cultura popolare, contribuendo al grande successo delle pellicole in maniera più che significativa.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti, fra cui ovviamente il Leone d’oro alla carriera, ricevuto a Venezia nel 1995. Nel suo curriculum spiccano anche sei candidature all’Oscar per titoli come I giorni del cielo, Malèna e The Untouchables – Gli intoccabili. Per anni tuttavia non riuscì a portare a casa l’eggettivo premio. Fu solo nel 20007 che ottenne la sua prima statuetta con un Oscar onorario consegnato direttamente da Clint Eastwood. Nel 2016 poi arrivò il secondo premio, per la colonna sonora di The Hateful Eight di Quentin Tarantino.

La musica di Ennio Morricone ha avuto un impatto fondamentale sulla storia del cinema e quindi di tutti noi. La Redazione lo ricorda.