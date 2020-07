Joel Stoffer passa da Agents of S.H.I.E.L.D a Stranger Things...

Joel Stoffer, che interpreta Chronicom in Agents of S.H.I.E.L.D., si unirà al cast di Stranger Things per la sua quarta stagione. Attraverso il portale ComicBook.com, Stoffer ha svelato di essere stato contattato per apparire nei nuovi episodi della serie dei fratelli Duffer. Al momento non conosce particolari riguardo il personaggio da interpretare: “Non ho ancora girato nulla. E non mi aspetto che diventi un impegno a lungo termine ma di certo arriverà”. L’attore ha poi spiegato: “Mi hanno contatto e andrò in Georgia, ad Atlanta, per girare non appena la produzione riprenderà”. Riguardo invece il ritorno delle riprese: “Non hanno ancora pianificato un piano di lavoro”.

Ad uno dei protagonisti di Agents of S.H.I.E.L.D. è stato chiesto qualcosa in più sul ruolo. Joel Stoffer ha ribadito: “Mi hanno inviato le pagine dell mia scena qualche mese fa e basta. Nella mia scena non ho riconosciuto nessuno degli attori”. Sarà quindi una sorpresa: “Non so nemmeno se ho altre scene oltre quella. Credo di si, ma davvero non lo so. Sapete tanto quanto me”.

I fratelli Duffer già hanno scritto il finale di Stranger Things

I fratelli Duffer, creatori della serie, hanno dichiarato di sapere già come si concluderà Stranger Things. I due hanno svelato l’esistenza di un documento di cui pochi conoscono il contenuto e del quale alcune pagine vengono girate in ogni stagione. “Ci piace guardare ogni stagione come se avesse una storia completa. Abbiamo una mitologia piuttosto ampia”, hanno dichiarato i Duffer attraverso il portale Collider. Poi hanno aggiunto: “Quindi stagione dopo stagione, stiamo girando la pagina e rivelando sempre un po’di più. Abbiamo in mente un finale”. Per poi concludere: “Non vogliamo solo continuare a sfornare stagioni, dobbiamo rimanere entusiasti ed eccitati. Penso che anche l’entusiasmo del pubblico diminuirà”. Matt Duffer ha raccontato inoltre come l’idea del centro commerciale sia venuta fuori durante una sessione di brainstorming.