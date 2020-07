Lo Hobbit: in arrivo l’audiolibro di Andy Serkis

Harper Collins ha rilasciato una nuova versione dell’audiolibro de Lo Hobbit, interpretata da Andy Serkis, volto di Gollum nel franchise. Novità che arriva dopo che lo stesso Serkis ha eseguito una lettura dal vivo di 12 ore del libro per raccogliere fondi per la pandemia. Il nuovo audiolibro de Lo Hobbit sarà disponibile dal 3 settembre.

We are delighted to announce the release of a brand-new audiobook of The Hobbit, read by @andyserkis!

Listen to an extract from this magical recording, and pre-order here: https://t.co/MhvQ2ZhEZx pic.twitter.com/ahBT4azXZ6

— HarperCollinsUK (@HarperCollinsUK) July 2, 2020