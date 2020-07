Chris Evans: “Ecco il peggior provino della mia carriera”

Chris Evans ha raccontato il suo peggior provino fatto in carriera. Nel 2009, ha provato a fare audizioni per Observe and Report di Seth Rogan. Ora, attraverso il portale Backstage, ha affermato che l’esperienza è stata senza dubbio la peggiore che abbia mai avuto. Per Evans, in quel momento, l’ansia ebbe la meglio. Queste le sue parole: “Sono entrato nella stanza e c’erano Seth, il regista e un produttore. Per qualche ragione, il mio cervello ha iniziato a urlare No, no, no”. Esperienza davvero da dimenticare: “Ho iniziato il mio provino e dopo circa tre righe ho avuto questa ondata di sudore e il mio viso è diventato rosso. A metà dell’audizione, ho detto: “Mi dispiace, ragazzi. Mi dispiace. Devo smettere”. Evans ci ha riprovato: “Vado in corridoio, raccolgo i miei pensieri. Rido di me stesso “. Ma: “Torna indietro, ricominciamo da capo, e c * succede di nuovo. La mia faccia diventa così rossa. Inizio a sudare e devo fermarmi di nuovo”.

Chris Evans è stato invitato a tornare: “Mi hanno dato appuntamento dopo un paio di giorni e sono tornato”. L’incubo si è ripresentato: “Non lo sai, è successo di nuovo! C’è un’ondata di caldo e sudore e ho dovuto fermarmi di nuovo. E dico solo: “Ragazzi, mi dispiace così tanto … sto per andare.” Logicamente: Non ho ottenuto quel ruolo”.

Chris Evans ha nostalgia di Capitan America

Chris Evans ha detto addio al ruolo di Capitan America in Avengers: Endgame e, in una recente intervista, ha ammesso di avere già un po’ di nostalgia del mondo Marvel. Rispondendo alle domande di Backstage, l’attore ha parlato in primis di ciò che i fan speravano di sapere. Queste le sue parole: “C’erano queste enorme aspettative che avevano le persone nella propria mente, questa idea di chi era il personaggio, e bisognava rispettarla. Gli spettatori sono una parte di ciò che fa funzionare questi film”. Chiudere definitivamente con il personaggio è stato comunque un momento duro: “Ho assolutamente amato il mio periodo con la Marvel. Mi manca già, ma non posso negare che è davvero entusiasmante avere la totale libertà di poter dare spazio a qualsiasi cosa voglia il mio appetito creativo”.