Chris Evans ha già grande nostalgia di Capitan America

Chris Evans ha detto addio al ruolo di Capitan America in Avengers: Endgame e, in una recente intervista, ha ammesso di avere già un po’ di nostalgia del mondo Marvel. Rispondendo alle domande di Backstage, l’attore ha parlato in primis di ciò che i fan speravano di sapere. Queste le sue parole: “C’erano queste enorme aspettative che avevano le persone nella propria mente, questa idea di chi era il personaggio, e bisognava rispettarla. Gli spettatori sono una parte di ciò che fa funzionare questi film”. Chiudere definitivamente con il personaggio è stato comunque un momento duro: “Ho assolutamente amato il mio periodo con la Marvel. Mi manca già, ma non posso negare che è davvero entusiasmante avere la totale libertà di poter dare spazio a qualsiasi cosa voglia il mio appetito creativo”.

I prossimi progetti di Chris Evans

Dopo essere apparso l’anno scorso nel giallo Cena con delitto – Knives Out di Rian Johnson, Evans ha in cantiere due progetti. Parliamo del thriller Bermuda Triangle diretto da Scott Derrickson (Doctor Strange) e de La bottega degli orrori dove interpreterà il villain.

Chris Evans ha spiegato di recente come la Marvel offra un ambiente confortevole ai suoi attori. Queste le sue parole: “All’inizio intimidiva un po’. C’erano un sacco di aspettative. Sai com’è lavorare alla Marvel. Ti fanno sentire davvero a tuo agio. Si sente un sacco il lavoro di gruppo”. Ma soprattutto: “È un paesaggio fatto di tante idee molto competitive e alla fine l’idea migliore vince, ecco come fanno a tirar fuori tanti bei film”. Sottolinea, dunque, come l’ambiente sia davvero confortevole: “Ci metti poco a mettere da parte tutte le tue paure e a capire che sei davvero in ottime mani”.

Avengers: Endgame è disponibile in formato digitale dal 30 luglio 2019 e in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD dal 13 agosto. Le versioni fisiche contengono tante scene inedite, un tributo all’icona dei fumetti Marvel e il making of. Avengers: Endgame è stato uno dei primi film a essere distribuito sul servizio di streaming Disney+.