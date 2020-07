Black Widow, ci sarà un passaggio di testimone?

Quando è stato svelato che Yelena Belova sarebbe apparsa in Black Widow, molti hanno associato la sua figura al ruolo della protagonista, rimasto, dopo i fatti di Avengers: Endgame, vacante. La regista del film Marvel ha ora confermato l’obiettivo di rendere Yelena protagonista di nuove storie che provengono direttamente dal mondo dei fumetti. La regista Cate Shortland, attraverso un’intervista a Empire Magazine, ha inoltre discusso dell’ultima apparizione di Scarlett Johansson nel ruolo di Black Widow.

L’addio a Natash Romanoff

Queste le parole di Cate Shortland: “Kevin Feige si era reso conto che il pubblico si sarebbe aspettato una storia legata alle origini del personaggio e, ovviamente, siamo andati nella direzione opposta. E non sapevamo quanto sarebbe stata grandiosa Florence Pugh”. Per poi aggiungere: “Sapevamo che sarebbe stata grandiosa, ma non sapevamo come. Scarlett è stata fantastica: ‘Oh, le passerò il testimone’. Quindi si darà vita a un’altra storyline al femminile”.

Black Widow sarà quindi un addio a Natasha Romanoff. La Shortland ha spiegato: “Nel film i fan sono stati sconvolti dal fatto che Natasha non ha avuto un funerale”. E ancora: “Mentre Scarlett, quando ne ho parlato, ha detto che Natasha non l’avrebbe voluto perché è una persona troppo privata e, in ogni caso, le persone non la conoscono realmente”. Di conseguenza: “Quindi ciò che abbiamo fatto in questo film è di permettere che il finale rappresentasse il dolore che gli individui hanno provato, piuttosto che essere un grande evento pubblico. Penso che sarà un finale adatto a lei”.

Black Widow uscirà il 6 Novembre 2020

Vi ricordiamo che la nuova data di uscita di Black Widow è fissata al 6 novembre 2020. Il film, diretto da Cate Shortland vedrà il ritorno di Scarlett Johansson nella serie, accompagnata da Florence Pugh, David Harbour e Rachel Weisz. Questo significa che allo stato attuale delle cose, non sarà più Black Widow ad aprire la Fase 4 del MCU, bensì The Falcon and the Winter Soldier, la prima serie TV destinata a Disney+ della Casa delle Idee.