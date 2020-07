Constantine: in arrivo un nuovo live-action?

Secondo ultimi rumor, Warner Bros. starebbe sviluppando un nuovo film stand-alone per Constantine dal produttore J.J. Abrams, che sbarcherebbe sulla piattaforma streaming HBO Max. A riportarlo è Murphy’s Multiverse, secondo cui il progetto farebbe parte dell’introduzione alla Justice League Dark. Questa tesi è supportata dal fatto che, sempre secondo indiscrezioni, Warner Bros. starebbe lavorando anche ad uno stand-alone per Zatanna. Attualmente non c’è nessuna conferma ufficiale per il progetto, anche se i fan restano comunque speranzosi di rivedere il personaggio.

Have heard some whispers about this. If Keanu Reeves returns, that'll give him yet another iconic character to extend his mainstream popularity. Every decade, this dude rolls out another buzzy title to reignite the public's love. What a movie star. https://t.co/v19a0EAcOD — Brandon Katz (@Great_Katzby) July 6, 2020

Matt Ryan disponibile per l’eventuale progetto

Constantine è attualmente protagonista nell’Arrowverse nella serie Legends of Tomorrow, interpretato da Matt Ryan. Lo stesso attore si è detto disponibile nell’eventualità di un progetto per HBO Max. Queste le sue parole: “Sono un attore di teatro, sapete? Ho trascorso lì la mia gran parte della carriera. Quello che dico sempre è ‘fatemi entrare a provare, poi potete anche non volermi”. Per poi aggiungere: “Sarei molto deluso se in un nuovo progetto per Constantine non venissi almeno preso in considerazione, in modo da vedere cosa posso dare al personaggio”.

Matt Ryan ha interpretato Constantine dal 2014 e, sebbene lo show della NBC sia durato solo per 13 episodi, Ryan ha ripreso il suo ruolo in The CW's Arrow ed è diventato una serie regolare in Legends of Tomorrow. A parte questo, Ryan è diventato doppiatore di Constantine nell'animazione e di recente ha prestato la sua voce alla Justice League Dark: Apokolips War.

Ricordiamo infine che Constantine è un film del 2005 diretto da Francis Lawrence, basato sulla serie di fumetti Hellblazer edita da Vertigo, etichetta della DC Comics. Ha vinto il premio ASCAP Award per le musiche. Alcune immagini del film sono state utilizzate per realizzare il video musicale della canzone Passive tratta dall’album Emotive degli A Perfect Circle.